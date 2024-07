Galeata, la banda Albertini festeggia i 150 anni

La banda “Albertini” compie 150 anni dalla fondazione e li festeggerà con una manifestazione di tre giorni dal titolo “Musica in piazza”. Massimiliano Lombini, presidente della banda in carica da poco più di due anni, è un trombettista di valore, diplomato in tromba al conservatorio di Parma e in musica jazz a quello di Rovigo. La ricorrenza inizierà venerdì con una mostra fotografica che ripercorre la vita della banda negli ultimi 40 anni, posizionata in piazza Gramsci. Il programma prevede per la giornata inaugurale, di venerdì (alle 21) il concerto della Wind Orchestra del conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini, diretta dai maestri Marco Lugaresi e Giorgio Babbini. Sabato (alle 18) sfilata per le strade di Galeata del corpo bandistico locale insieme ai “Carrettieri” di Premilcuore, diretti dai maestri Mauro Di Tante e Sandra Campacci, con l’accompagnamento folkloristico degli sciucaren. Infine domenica, nel giorno conclusivo i musicisti sfileranno alle 11 per le vie di Galeata in un concerto itinerante, poi il sorteggio della lotteria e pranzo finale di tutti i bandisti».