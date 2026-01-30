Galeata, incidente: esce di strada e finisce in un fosso profondo 5 metri

Incidente poco prima di mezzogiorno e una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta lungo la Strada Provinciale 4 del Bidente, nel tratto compreso tra i comuni di Galeata e Santa Sofia, per un sinistro stradale. Un’autovettura, per cause in fase di accertamento, è uscita dalla sede stradale terminando la propria corsa all’interno di un fosso profondo circa 5 metri. Il personale operativo ha provveduto alle operazioni di soccorso, collaborando con i sanitari per imbarellare il conducente rimasto ferito e riportarlo sul piano stradale in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia Locale.