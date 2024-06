Galeata, frane e acqua nelle abitazioni, il piano della viabilità per il Tour sull’Appennino forlivese VIDEO

Una giornata molto difficile per il territorio di Galeata, sferzato dal maltempo con frane e allagamenti. Nella sua pagina Facebook, la sindaca Francesca Pondini informa che in via San Zenone e in via Versara la viabilità è stata ripristinata, mentre a Borgo Pianetto alcune abitazioni ancora senza luce. Ripristinata anche la viabilità sulla Sp3 S1an Zeno-Premilcuore.