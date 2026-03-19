Galeata, cade dal ponte e precipita nel fiume

Poco prima delle 12 di oggi le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì, con il supporto del nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) e dei soccorritori fluviali, sono intervenute nel comune di Galeata a seguito della caduta nel fiume di un uomo.

Il personale ha raggiunto l’infortunato in un’area di difficile accesso prestato le prime cure. Per superare l’ostacolo rappresentato dal corso d’acqua, i soccorritori hanno impiegato un gommone e allestito una teleferica di trasporto. Grazie a questo sistema di corde, è stato possibile trasportare anche i sanitari del 118 sulla riva opposta. Una volta stabilizzato, il ferito è stato preparato per il recupero tramite elisoccorso. Presenta una serie di traumi, ma è sopravvissuto alla caduta.