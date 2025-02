Da Galeata a Dubai: gli alunni del Vassallo sfiorano il podio

Sono già nel mondo del green gli alunni dell’Ipsia Vassallo che hanno partecipato con successo allo United Arab Emirates Electric Vehicle – Grand Prix di Dubai con un prototipo alimentato da due batterie con cui raggiunge i 40 chilometri orari. Quattordici alunni (8 della classe quarta, 6 di quinta) accompagnati dagli insegnanti Enrico Peperoni, Gabriele Nuzzolo e Matteo Greppi hanno preso parte a questa spedizione negli Emirati Arabi Uniti (unico Istituto scolastico Europeo), dove sono convenute ben 38 scuole provenienti da Dubai, Oman, Abu Dhabi, e Stati Uniti (Chicago e Washington). Ciascun alunno aveva un compito ben definito, il 18nne Tommaso Ruggeri, incaricato dei social media, foto e video racconta la straordinaria esperienza di una settimana vissuta ad oltre 35 gradi.

«Sballottati da tre ore di fuso orario, dopo cinque di volo da Roma Fiumicino, siamo arrivati a destinazione domenica 16 febbraio. Nell’hangar della Porsche abbiamo assemblato la nostra “fuoriserie”, colorata di rosso in omaggio alla Ferrari, con l’effigie di trenta sponsor che ci hanno sostenuto a compiere questo viaggio. La corsa si è svolta nel circuito del Dubai Kartedrom lungo un chilometro e 700 metri con quattro rettilinei ma reso impegnativo da ben 17 curve. Alla guida della monoposto si sono alternati i piloti Gabriele Caronna e Marco Tampellini in divisa con casco, tuta e guanti come i piloti di Formula1».

Il gran premio ha preso una piega favorevole con i giovani della Vassallo giunti secondi nelle prove di qualificazione ma durante la gara, disputata in due manche, sono scivolati al quarto posto mancando il podio per una frazione di secondo. «Arrivare quarti su 38 partecipanti è comunque una notevole soddisfazione – aggiunge Tommaso, portavoce del gruppo. I riconoscimenti non sono mancati, premiati sia come miglior team debuttante e per essere arrivati al secondo posto in qualifica e con una medaglia ricordo per ciascuno». Alle prove in pista i giorni negli Emirati sono stati intercalati da momenti piacevoli di turismo per scoprire ed apprezzare paesaggi inediti dal deserto alle moschee. «Tutti noi alunni – conclude Tommaso Ruggeri – vogliamo ringraziare la preside degli Istituti “Vassallo” e “Baracca” di Forlì’, Maura Bernabei che si è spesa con entusiasmo per farci partecipare ed i tre insegnanti che ci hanno accompagnato e seguito. Per noi è stata un’esperienza fantastica, come andare su Marte. Abbiamo trovato cordialità ed accoglienza, ammirato grattacieli e autostrade a otto corsie vivendo per sette giorni un’avventura indimenticabile».