Civitella, vasto incendio: Vigili del Fuoco al lavoro per tutto il giorno VIDEO

Terminato l’intervenuto dei Vigili del Fuoco nel territorio di Civitella di Romagna a causa di un incendio che ha interessato un’area di vegetazione.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per l’intera giornata per estinguere le fiamme e, successivamente, hanno proseguito le attività per tutto il pomeriggio eseguendo la minuta bonifica dell’area interessata. Le operazioni si sono rese necessarie per spegnere gli ultimi focolai residui e mettere in sicurezza la zona, la cui superficie complessiva colpita dal fuoco e stata stimata in circa 2500 metri quadri.