Civitella, incidente: autocarro fuori strada nella notte, intervengono i Vigili del Fuoco

Alle ore 3 di questa notte, una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta sulla SP4 del Bidente, in località Nespoli, nel comune di Civitella di Romagna, per un incidente stradale. Un autocarro è uscito di strada senza il coinvolgimento di altri veicoli. Nell’urto è stato danneggiato il serbatoio di Gnl (Gas Naturale Liquefatto) del mezzo. Il personale operativo ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area circostante per eliminare i rischi legati alla perdita di combustibile. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità.