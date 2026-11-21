Nella mattinata di oggi, 21 novembre, intorno alle 11, la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Civitella di Romagna, è intervenuta per un soccorso a persona a Civitella, nei pressi della località Buggiana. L’intervento si è reso necessario per assistere un cacciatore precipitato in un canalone per circa 25 metri, caduta a seguito della quale l’uomo ha riportato un trauma a un arto inferiore. Giunti sul posto, gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno individuato l’infortunato nell’area impervia con tecniche di derivazione alpinistica e hanno provveduto a prestargli le prime cure sanitarie. Successivamente, l’uomo è stato recuperato tramite il verricello dell’elicottero del 118 per il trasporto in ospedale.