Civitella, avanzano i lavori al viadotto “Suasia” sulla Sp4 del Bidente

Sono in corso i lavori di consolidamento delle fondazioni del viadotto ‘Suasia’, lungo la Strada provinciale 4 ‘del Bidente’, al km 59+540, in località Civitella. L’intervento, per un investimento complessivo di circa un milione di euro, è finalizzato a ripristinare l’efficienza e le condizioni di sicurezza del viadotto, assicurando al tempo stesso la continuità della viabilità lungo la strada provinciale.

Sono state avviate le perforazioni necessarie al consolidamento delle fondazioni di una pila del ponte. Si tratta della fase centrale di un intervento che prevede una serie di opere mirate alla messa in sicurezza della struttura. “L’intervento sul viadotto Suasia – commenta il vicepresidente della Provincia Roberto Cavallucci – rappresenta un’importante opera di manutenzione e prevenzione, finalizzata a rafforzare le fondazioni della struttura e ad assicurare sicurezza, funzionalità e continuità della viabilità lungo la SP4 del Bidente. Questa ulteriore opera a una delle infrastrutture viarie del nostro territorio provinciale conferma l’impegno della Provincia sul fronte della sicurezza stradale e sul potenziamento dei collegamenti”.

In particolare, i lavori comprendono interventi di regimentazione delle acque necessari per mettere in sicurezza l’area e consentire lo svolgimento delle lavorazioni, la realizzazione di opere per il consolidamento della fondazione di una pila e massicciata a protezione delle pile del viadotto e ad altri interventi di manutenzione del viadotto.

La durata complessiva dei lavori è stimata in circa sei mesi. Per la maggior parte dell’intervento non saranno apportate modifiche alla circolazione stradale, che potrà quindi proseguire regolarmente. Una modifica temporanea alla viabilità sarà necessaria per l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria sul piano viabile del viadotto attraverso l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico.