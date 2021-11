Galeata, auto contro un muretto: intervengono Vigili del Fuoco ed elimedica

Alle 23 di ieri, una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Forlì, è intervenuta nel comune di Galeata sulla Strada Provinciale 4 Bidentina per un incidente stradale. Coinvolta una autovettura che per cause in via di accertamento è andata a sbattere contro un muretto: la squadra giunta sul posto ha soccorso il conducente insieme al personale del 118 intervenuto anche con elimedica e metteva in sicurezza l’autovettura. Sul posto anche la Polizia Locale