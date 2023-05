Gabicce, a fine giugno ritorna “Disco Diva”

Tutto pronto, a Gabicce, per la nona edizione di Disco Diva. La tradizionale kermesse, organizzata dal Comune con il patrocinio di Rai Marche, la direzione artistica di Disco Diva Events e Cristina Tassinari, andrà in scena in piazza Valbruna il 23, 24 e 25 giugno. Si parte venerdì 23 giugno con Italians Do It Better, il live dello special guest Gazebo, nome di spicco negli anni Ottanta, autore di grande successi. La chiusura di serata sarà curata da Kapote, boss dell’etichetta Toy Tonics, dj della scena dance berlinese. Si prosegue sabato 24 giugno con “Everybody dance!” (serata organizzata in collaborazione con Vino e Vinili), con il live di Norma Jean Wright e Luci Martin, voci del gruppo Chic che saranno accompagnati dagli Adika Pongo, protagonisti del panorama disco-funky italiano. Senza contare il grande ritorno di Christine Wiltshire, una veterana di Disco diva, potentissima voce black con il gruppo Musique, prodotto da Patrick Adams. Tra le altre cose, quest’anno verrà presentato anche il libro “Donna Summer la voce arcobaleno” a cura di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano. Lo spazio sarà arricchito dalla presenza della cantante Deborah Johnson, figlia di Wess Johnson, attualmente protagonista dello spettacolo teatrale dedicato proprio a Donna Summer, famosa per la sua recente partecipazione a “Tale e quale show” su Rai1. Deborah, per l’occasione, sarà accompagnata da Marco Sabiu, pianista, direttore d’orchestra noto per aver diretto, nel 2015 e 2016, “Rockin’1000”. Chiude la serata il dj e produttore Gino Grasso (G&D Records). Gran finale, domenica 25 giugno, con dj Ralf e il format “Soul trance”, in cui si ripercorre una selezione musicale che ruota attorno ad un genere definito “down beat”, spaziando dal classic soul al funk. Durante la serata International Dj set Tba. Le coreografie di Disco diva saranno curate, come sempre, da “I love disco” di Firenze, partner da 6 anni. Ingresso 10 euro a serata, pacchetto tre serate a 25 euro. Ticket in vendita sull’app Dice e su discodiva.it. Info: www.discodiva.it