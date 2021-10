Fusignano, Arrigo Sacchi fa la guida per gli anziani alla sua mostra

È stato un momento speciale quello che hanno vissuto alcuni ospiti e operatori della casa residenza Giovannardi e Vecchi di Fusignano che sono stati invitati a visitare in maniera esclusiva la mostra “Oltre il sogno. L’emozione del calcio totale di Arrigo Sacchi”, allestita al Museo Civico di Fusignano.

Si è trattato di una visita riservata e i nonni della casa residenza sono stati accolti dall’assessora Lorena Pirazzoli di Fusignano e guidati tra le sale con fotografie, filmati, maglie e trofei, da Arrigo Sacchi in persona.

Il “Mister” di Fusignano si è raccontato con aneddoti e ironia, descrivendo alcune tappe della sua straordinaria carriera e parlando del suo legame con il territorio.

«Ringraziamo l’assessora Pirazzoli, Arrigo Sacchi e l’Auser di Fusignano per il prezioso aiuto – commenta in proposito il coordinatore della struttura Achille Bezzi –. I nostri ospiti e i nostri operatori hanno potuto vivere, finalmente, un momento emozionante e unico fuori dalle pareti della nostra struttura, uno dei primi dopo mesi vissuti nella necessità delle misure di sicurezza. Siamo molto contenti e speriamo che presto si possa trovare occasione per organizzare altre iniziative del genere».