Fungaiolo si perde nella nebbia, ricerche in Campigna

FORLI'. Gli uomini del Saer, il soccorso alpino dell'Emilia-Romagna, sono impegnati in queste ore in un intervento di soccorso in Campigna, nella zona Pian del Grado. Il Soccorso alpino ha avviato le ricerche di fungaiolo che si è perso a causa della nebbia. Le operazioni sono più complicate dal fatto che, secondo le prime informazioni, l'uomo si trova a una quota piuttosto elevata.