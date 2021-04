Frutta in guscio Euro Company per promuovere filiere italiane

A Russi l’azienda Euro Company, specializzata nella lavorazione di frutta secca, punta sulla produzione di frutta in guscio solo italiana. «Sosteniamo il mercato italiano e il nostro territorio, prediligendo fornitori locali ogni volta che ciò è possibile. Grazie al supporto ai fornitori locali, nell’ultimo anno abbiamo potenziato e amplificato l’impatto sulla comunità in cui operiamo, generando un indotto economico pari a oltre 26,8 milioni di Euro in Emilia-Romagna e oltre 42,3 milioni di euro in Italia», spiega Mario Zani, direttore generale di Euro Company, azienda di Godo di Russi nel Ravennate. Per portare sulle tavole dei consumatori prodotti che rappresentino concretamente l’impegno nei confronti della filiera produttiva, Euro Company ha recentemente lanciato 4 nuovi marchi, in linea con il protocollo aziendale di Qualità Etica, si tratta di Etrusca, la prima nocciola della Tuscia tostata e pelata a regola d’arte, Dolcina, la mandorla 100% italiana, naturalmente dolce, Caruso, l’antica noce di Sorrento, Biancanoce, la noce italiana dal gheriglio bianco.

I nuovi prodotti

Etrusca è l’autentica nocciola della Tuscia viterbese, nel Lazio. Quest’area, patria degli antichi Etruschi, grazie alle sue caratteristiche territoriali e climatiche, è vocata alla coltivazione di nocciole. Pelate, tostate, incredibilmente croccanti sono commercializzate in busta a cuscino da 200 grammi. Dolcina è la mandorla naturalmente dolce, croccante, 100% italiana, coltivata nelle aree più vocate del nostro Paese. È disponibile in busta a cuscino da 300 grammi. Caruso ha recuperato una raffinata eccellenza campana, la noce di Sorrento, per offrire il gusto autentico della tradizione, unico e intenso come il suo colore bruno e inconfondibile, “il mantello del monaco” come lo definivano gli antichi. Selezionata e già sgusciata, è disponibile in busta a cuscino da 200 grammi. Solo le migliori noci varietà Chandler raccolte a mano dagli agricoltori diventano poi Biancanoce. Il gheriglio bianco-dorato e il rivestimento elegante, custodiscono un sapore unico e delicato. A differenza di altre noci, il guscio si presenta sottile e fragile, facile da aprire. Disponibile in busta a cuscino da 400 grammi.

Protocollo qualità

Il protocollo della Qualità Etica di Euro Company prevede diversi punti: «rapporti diretti con fornitori, misurati e responsabilizzati sulla base dei valori di etica e sostenibilità, senza passare attraverso intermediari, assicurando così una filiera trasparente, che sia realmente tracciabile. Accordi con i coltivatori sul prezzo di acquisto per garantire la copertura dei costi di produzione e un giusto profitto, indipendentemente dalle oscillazioni di mercato. Relazioni solide con accordi di almeno tre anni che permettano ai coltivatori di investire, di lavorare con tranquillità, in una prospettiva di più ampio respiro. Sviluppo per gli agricoltori di programmi di miglioramento della produttività, mettendo loro a disposizione attrezzature, sapere aziendale e sostegno finanziario».