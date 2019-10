Frode fiscale, operazione della Finanza a Rimini. Arresti e sequestri

Le Fiamme gialle di Rimini stanno dando esecuzione, dalle prime ore di questa mattina, alla fase finale di una vasta operazione di polizia economico-finanziaria, a contrasto delle frodi fiscali e previdenziali, del riciclaggio di proventi illeciti, nonché di reati di frode e distrazione fallimentari, che vede tra i soggetti coinvolti anche un funzionario dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di

Rimini, - coordinati dalla Procura della Repubblica - stanno eseguendo

un’ordinanza, con la quale, all’esito di una complessa operazione di polizia

economico-finanziaria a tutela delle entrate fiscali e previdenziali, sono stati disposti 2 arresti in carcere, 4 ai domiciliari e 5 misure dell’obbligo di

presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti di 11 indagati accusati di far parte di un’associazione per delinquere – con base a Rimini – ritenuta responsabile di aver ideato ed eseguito (dal 2011) un sofisticato meccanismo di frode, che ha consentito di ottenere, frodando sistematicamente il Fisco e riciclandone i proventi, arricchimenti per svariati di milioni di euro, anche ai danni dell’Inps, attraverso la compensazione di falsi crediti fiscali.

