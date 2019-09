RAVENNA. A Ravenna migliaia di studenti si sono resi parte attiva per arginare il cambiamento climatico ed evitare che, come annunciato da diverse proiezioni, in futuro la città venga sommersa a causa dell'aumento delle temperature, attraverso la piantumazione di alberi e arbusti al frutteto sociale di via Patuelli.

