IMOLA. I giovani di Friday for Future in piazza a Imola. Gli studenti delle scuole della città, insieme ai gruppi di Friday for Future di Castel San Pietro Terme e il Planet Heroes di Toscanella, si sono dati appuntamento in piazza Matteotti, dalla quale in corteo hanno raggiunto il parco delle Acque Minerali per svolgere una pulizia di gruppo di tutta l’area verde.

