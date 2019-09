Fridays for future a Faenza, "impacchettata" la balena della rotonda

FAENZA. Installazione artistica ma soprattutto forma di protesta quella degli attivisti del Fridays for future Faenza che hanno avvolto nella plastica la grande balena della rotonda di via Granarolo. Un messaggio di denuncia contro il riscaldamento climatico e l'inquinamento dell'ecosistema, ambientale e marino. Nel primo pomeriggio la copertura sarà rimossa e la plastica utilizzata per creare un'opera d'arte.