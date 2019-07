Frida Neri in concerto all'alba a Riccione

In occasione della Festa della Madonna del Mare inaugura domenica 21 luglio (ore 5, Spiaggia del sole 86/87) la rassegna Albe in controluce, i concerti al sorgere del sole sulla spiaggia di Riccione.

Il primo live ha per protagonista la splendida voce di Frida Neri, accompagnata da tre musicisti, Fabio Mina, flauti, Marco Roveti, percussioni, Filippo Macchiarelli, basso e contrabbasso. Frida Neri Alma Quartet ci condurrà per mano alla scoperta di Ondas do mar, un viaggio nelle musiche dei porti, dalle cantigas galiziano portoghesi dedicate a Maria alle melodie salentine in griko, dal fado lisboeta alla musica napoletana. Il tutto riletto attraverso strumenti evocativi e disegni insoliti, musiche fatte di mare e nostalgia, inni all’amore, canzoni come strumenti per trasformare il dolore in bellezza.

La vocalità di Frida Neri è un incrocio di influenze diverse ma con un timbro denso e inconfondibile. Tra le collaborazioni troviamo nomi quali Lella Costa, Emidio Clementi, Ivano Marescotti, Nomadi, Simone Cristicchi, Ginevra di Marco, Massimo Zamboni, Jack Hirshman.

Al termine del concerto va in scena la dimostrazione della pesca alla tratta, una forma antica di pesca collettiva effettuata con la rete calata in mare direttamente dalla spiaggia.



Tutti i concerti di Albe in controluce sono realizzati grazie alla collaborazione degli operatori di spiaggia e sono a ingresso libero.