Formula Uno, MotoGp e Superbike: l’agenda del 2023

Dopo l’exploit di Pecco Bagnaia, proprio nell’anno del post-Valentino Rossi, saranno ben 21 gli appuntamenti del Mondiale MotoGp 2023, Niente Qatar in avvio (il Gp di Losail, per via della ristrutturazione del circuito, sarà il terz’ultimo a novembre) e insolito vernissage in Portogallo. Il cosiddetto shake down, riservato a rookie e collaudatori, è programmato a Sepang dal 5 al 7 febbraio. Pochi giorni dopo, dal 10 al 12 febbraio, l’autodromo malese sarà teatro anche della prima sessione vera e propria di test collettivi, in cui scenderanno in pista i piloti titolari. Il secondo raduno della MotoGp si svolgerà a Portimao, in Portogallo, dall’11 al 12 marzo. Le classi inferiori avranno un unico meeting, sempre sulla pista lusitana, ma dal 17 al 19 marzo.

Ecco il programma: 1) Gp Portogallo-26 marzo (Portimao); 2) Gp Argentina-2 aprile (Termas de Rio Hondo); 3) Gp Americhe-16 aprile (Austin); 4) Gp Spagna-30 aprile (Jerez); 5) Gp Francia-14 maggio (Le Mans); 6) Gp Italia-11 giugno (Mugello); 7) Gp Germania-18 giugno (Sachsenring); 8) Gp Olanda-25 giugno (Assen); 9) Gp Kazakistan-9 luglio (Almaty); 10) Gp Gran Bretagna-6 agosto (Silverstone); 11) Gp Austria-20 agosto (Spielberg); 12) Gp Catalogna-3 settembre (Barcellona); 13) Gp San Marino e della Riviera di Rimini-10 settembre (Misano); 14) Gp India-24 settembre (Greater Noida); 15) Gp Giappone-1 ottobre (Motegi); 16) Gp Indonesia-15 ottobre (Mandalika); 17) Gp Australia-22 ottobre (Phillip Island); 18) Gp Thailandia-29 ottobre (Buriram); 19) Gp Malesia-12 novembre (Sepang); 20) Gp Qatar-19 novembre (Losail); 21) Gp Valencia-26 novembre (Valencia)

Formula 1

Il calendario del prossimo anno sarà il più corpulento di sempre, poiché prevede 24 Gran Premi, due in più rispetto a quelli andati in scena nel 2022. La novità principale sarà rappresentata dal Gp di Las Vegas, collocato a novembre e destinato a corrersi di sabato sera negli States. Inoltre vi sarà il ritorno del Qatar, mentre la Cina ha rinunciato e non si sa se e da chi verrà sostituita (Portimao la sede più gettonata). Viceversa, la Francia uscirà dal giro. Due i Gran Premi in Italia, unica nazione assieme agli Stati Uniti a ospitare più di una gara. A Imola si correrà dal 19 al 21 maggio, mentre Monza si terrà dall’1 al 3 settembre.

Ecco il programma: Gp Bahrain-5 marzo (Sakhir); 2) Gp Arabia Saudita-19 marzo (Jeddah); 3) Gp Australia-2 aprile (Melbourne); 4) Gp Cina-16 aprile (Shanghai); 5) Gp Azerbaijan-30 aprile (Baku); 6) Gp Miami-7 maggio (Miami Gardens); 7) Gp Emilia Romagna-21 maggio (Imola); 8) Gp Monaco-28 maggio (Montecarlo); 9) Gp Spagna-4 giugno (Montmelò); 10) Gp Canada-18 giugno (Montreal); 11) Gp Austria-2 luglio (Spielberg); 12) Gp Gran Bretagna-9 luglio (Silverstone); 13) Gp Ungheria-23 luglio (Budapest); 14) Gp Belgio-30 luglio (Spa-Francorchamps); 15) Gp Olanda-27 agosto (Zandvoort); 16) Gp Italia-3 settembre (Monza); 17) Gp Singapore-17 settembre (Marina Bay); 18) Gp Giappone-24 settembre (Suzuka); 19) Gp Qatar-8 ottobre (Losail); 20) Gp Usa-22 ottobre (Austin); 21) Gp Messico-29 ottobre (Città del Messico); 22) Gp Brasile-5 novembre (Interlagos); 23) Gp Las Vegas-18 novembre (Las Vegas) {sabato}; 24) Gp Abu Dhabi-26 novembre (Yas Marina).

Superbike

Questo il calendario provvisorio della stagione 2023 con la sola tappa romagnola a Misano. 24-26 febbraio: Phillip Island, round di Australia; 3-5 marzo: Mandalika, round di Indonesia; 21-23 aprile: Assen, round di Olanda; 5-7 maggio: Barcelona-Catalunya, round di Catalogna; 2-4 giugno: Misano, round dell’Emilia-Romagna; 30 giugno-2 luglio: Donington Park, round di Gran Bretagna; 28-30 luglio: Most, round della Repubblica Ceca; 8-10 settembre: Magny-Cours, round di Francia; 22-24 settembre: Aragon, round di Aragon; 29 settembre-1 ottobre: Portimao, round del Portogallo; 13-15 ottobre: San Juan, round di Argentina. Una tappa ancora da assegnare.

Motocross

Questo il calendario provvisorio del Mondiale 2023 di MXGP: Gp Patagonia Argentina-12 marzo; Gp Trentino-16 aprile; Gp Portogallo-30 aprile; Gp Spagna-7 maggio; Gp Francia-21 maggio; Gp Lettonia-4 giugno; Gp Germania-11 giugno; Gp Sumbawa (Indonesia)-25 giugno; Gp Lombok (Indonesia)-2 luglio; Gp Repubblica Ceca-16 luglio; Gp Fiandre-23 luglio; Gp Finlandia-6 agosto; Gp Svezia-13 agosto; Gp Olanda-20 agosto; Gp Turchia-3 settembre; Gp Vietnam-17 settembre; Gp Gran Bretagna-15 ottobre. Restano ancora da assegnare le località per le gare in programma il 26 marzo, il 10 aprile e l’1 ottobre.