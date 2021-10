Formula Uno, Imola si prenota per il 24 aprile 2022

«Il Gran Premio a luglio? La data storica resta quella della terza settimana di aprile, ma Imola è Imola». Giancarlo Minardi, la settimana scorsa, aveva commentato così al Corriere le ipotesi di data per il Gp dell’Emilia-Romagna 2022 e, come spesso accade, la sua grande esperienza ha fatto centro. Domani, infatti, quando sarà ufficializzato il calendario del mondiale di Formula 1 2022, l’appuntamento imolese sarà collocato domenica 24 aprile, prendendo il posto della Cina.

Ventitre le tappe in programma, con Imola che aprirà il calendario europeo dopo Bahrain (20 marzo), Arabia Saudita (27 marzo) e Australia (Melbourne, 10 aprile): da capire se anche all’Enzo e Dino Ferrari il sabato si correrà la nuova Sprint Race, disputando le qualifiche già al venerdì e allungando in sostanza il programma della tappa. A beneficiarne, chiaramente, sarebbe soprattutto il botteghino, con la vendita dei biglietti destinata ad aumentare pure nei giorni non di gara. Imola, che le edizioni 2020 e 2021 del proprio Gran Premio le ha dovuto organizzare senza pubblico, sembra avere il credito in tal senso per essere “considerata” da Formula One Group, il cui amministratore delegato Stefano Domenicali è pur sempre imolese. La Sprint Race, lunga da regolamento 100 chilometri (quindi a Imola 20 giri circa), assegna punti per la classifica mondiale ai primi tre e la sua sperimentazione ha dato quest’anno ottimi frutti, a tal punto che proprio Domenicali recentemente ha dichiarato: «Nel 2022 le Sprint Race aumenteranno rispetto alle tre di quest’anno. Confidiamo di disputarne almeno sette-otto, quindi un terzo del calendario mondiale».

Il nodo data

Sprint Race o no, comunque, la notizia più importante resta quella dell’accordo quadriennale firmato da Imola grazie al sostegno economico del Governo. Inizialmente la data prescelta per il 2022 sembrava il 17 luglio, al posto della francese Le Castellet, ma gli organizzatori transalpini hanno ancora una volta risolto i propri problemi finanziari e il Gp dell’Emilia-Romagna è stato ricollocato nella propria posizione più tradizionale. L’impressione è che la terza settimana di aprile soddisfi pienamente i vertici dell’Autodromo e il gestore Formula Imola, specie per una questione meteo, con le alte temperature estive che sono sempre d’ostacolo a chi deve lavorare duro sul campo per quattro-cinque giorni almeno. Comprensibile pure la preferenza di chi optava per il 17 luglio contando sulla stagione turistica e la possibilità di fare leva sui turisti in Riviera, ma una vacanza è una vacanza e aggiungere altri soldi alle spese previste, dovendo poi staccarsi dalla località di soggiorno (anche solo per poche ore), non rientra nelle abitudini degli italiani. A maggior ragione di questi tempi. La ricaduta economica sulle strutture ricettive del territorio imolese, poi, proprio per tutti questi motivi risulterà maggiore ad aprile. L’impegno annuale per portare la Formula 1 fino al 2025 in riva al Santerno sarà, bene ricordarlo, è di ben 20 milioni di euro: 12 messi dal Governo (precisamente 7 dal ministero degli Affari esteri e dall’Ice, l’istituto per il commercio estero, e 5 dal ministero dell’Economia e delle Finanze), 5 dalla Regione Emilia-Romagna, 2 dal Con.Ami di Imola e un milione dall’Aci.

Unico precedente

Il Gran Premio di San Marino si è corso domenica 24 aprile una sola volta: vinse lo spagnolo Fernando Alonso su Renault davanti al ferrarista Michael Schumacher, con i due che diedero vita ad un lungo e spettacolare duello. E chissà che, con le nuove regole per le monoposto in arrivo dall’anno prossimo, proprio i tifosi della Ferrari non possano festeggiare un grande risultato della Rossa. Sarebbe il suggello perfetto.