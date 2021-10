Formula 1, in Turchia Hamilton parte 11° con Gasly in seconda fila

Aiuto finlandese. Hamilton è il più veloce nelle qualifiche turche, ma dovrà scontare dieci posizioni di penalità in griglia per il cambio di motore e scatterà quindi 11°, lasciando la pole al compagno Bottas che scongiura, con una prestazione sorprendente, il rischio di far partire Verstappen davanti a tutti e indisturbato. L’olandese, terzo in qualifica e secondo alla partenza, è comunque in prima fila e dovrà approfittare della retrocessione del rivale per racimolare punti preziosi. Seconda fila tutta italiana con la Ferrari di Leclerc e l’AlphaTauri di Gasly.

Mercedes superiore

Non facili le condizioni a Istanbul, con pista ancora umida dopo la pioggia della mattina e definitivamente asciutta solo nel Q3. Tanti, infatti, gli errori e i testacoda dei piloti durante i giri lanciati, specialmente nel Q1 che diventa rocambolesco e porta all’esclusione della McLaren di Ricciardo. Nel Q2, in cui tutti usano gomma media invece che gomma morbida per poter partire con quella in gara, è invece in difficoltà Leclerc, che però riceve un provvidenziale aiuto da Sainz: lo spagnolo, già penalizzato e 20° in griglia, prende parte alla sessione solo per dare una perfetta scia al monegasco, che riesce così a migliorarsi e a entrare nel Q3, dove farà una magia. Nell’ultima parte di qualifica la Mercedes prende il sopravvento con Hamilton davanti a Bottas, e nemmeno Verstappen è in grado di tenergli testa, accontentandosi del terzo posto che diventerà comunque una prima fila. I protagonisti veri del turno, però, sono alle loro spalle e sono Leclerc, Gasly e Alonso rispettivamente 3°, 4° e 5° allo spegnimento dei semafori. Sesto Perez. Bottas avrà quindi il compito di contrastare Verstappen là davanti, ed entrambi al via dovranno soffocare i tentativi dei piloti agguerriti alle loro spalle, tutto questo mentre Hamilton proverà una rimonta forsennata dalla sesta fila. Con l’incognita meteo.

Ferrari e AlphaTauri super

Non deludono le due squadre emiliano-romagnole, con Leclerc che si conferma dopo il venerdì e scatterà terzo, e Gasly che si prende il quarto posto dopo aver addirittura chiuso al comando le ultime prove libere bagnate. Bene, dopo diverse gare, anche Tsunoda che va in Q3 ed è 9°, mentre come già annunciato partirà dal fondo Sainz, dotato di nuovo motore. La brillantezza delle vetture va confermata in gara, ma le premesse sono ottime.