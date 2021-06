Forlivesi nel mondo, premio del Comune

L’Assessorato alla cultura del Comune di Forlì ha istituito nei giorni scorsi con delibera di Giunta il “Premio Forlivesi nel mondo: persone con l’accento” che ha come obiettivo quello di riconoscere e valorizzare persone fisiche nate o cresciute a Forlì, enti e/o organismi del comprensorio forlivese, che hanno contribuito a valorizzare l’immagine di Forlì nel mondo attraverso la realizzazione di attività, senza scopo di lucro, volte a sviluppare, in ambito internazionale, la cultura della solidarietà, l’attività di volontariato e lo sviluppo culturale inteso come sviluppo in campo educativo, sanitario, politico, economico, scientifico ed artistico.