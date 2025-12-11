Segrè e l’orgoglio di Casa Artusi: “La cucina italiana è un sistema culturale”

Quella italiana è la prima cucina al mondo a ottenere il riconoscimento di Patrimonio immateriale Unesco. “La Cucina Italiana, tra sostenibilità e diversità bio-culturale” era il titolo esatto della candidatura che chiedeva il riconoscimento non di un prodotto o di una preparazione, ma del rito collettivo che fa del cucinare un elemento identitario. Non una cucina nazionale, in senso unitario, codificato, ma frutto di continue ibridazioni culturali e sociali, una cucina della diversità da un lato e degli affetti dall’altro. Casa Artusi, di cui il professore Andrea Segrè è il nuovo presidente, ha lavorato e sostenuto la candidatura fin dall’inizio.