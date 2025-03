Segavecchia 2025: il programma della grande festa di Forlimpopoli

Dal 22 al 30 marzo, la città sarà animata da una vasta gamma di eventi: mercati, mostre, spettacoli, concerti e appuntamenti enogastronomici. Il Luna Park, i giochi in piazza, le esibizioni musicali e le attività per bambini garantiranno divertimento per tutte le età.

La Segavecchia 2025 offrirà un programma ancora più ricco e coinvolgente, con la spettacolare sfilata dei carri allegorici, la partecipazione di gruppi mascherati a piedi e numerosi eventi collaterali che animeranno il centro storico. Un’occasione imperdibile per celebrare la cultura e l’identità del territorio, coinvolgendo residenti e visitatori in un’esperienza unica.

Sabato 22 marzo

14:00 - Apertura della fiera nelle piazze Garibaldi, Paulucci, Fratti, Trieste, Pompilio, con Luna Park, stand espositivi ed alimentari, punti ristoro.

15:00-18:00 - Mostra di moto e storie di Forlimpopoli, Collezione Guzzi Brunelli, Viale Roma 32.

22:00 - Killer rock, presso Bevitori Longevi.

Domenica 23 marzo

08:30 - Mercato di bancarelle tradizionali in Via Veneto.

08:30 - Riapertura della fiera nelle piazze Garibaldi, Paulucci, Trieste, Pompilio.

09:30-12:00 - Mostra espositiva a cura di Ferrari Club Forlimpopoli.§

09:30-12:00 - Carri in mostra in Via Circonvallazione.

10:00-12:00 e 15:00-18:00 - Mostra di moto e storie di Forlimpopoli, Collezione Guzzi Brunelli, Viale Roma 32.

14:00 - Animazione in piazza Garibaldi a cura di Radio Studio Delta.

14:30 - Esibizione del Gruppo Storico Brunoro II Pro Loco Forlimpopoli.

09:30-18:30 - Progetto Hobby Sport a cura del Moto Club Paolo Tordi Cesena con possibilità di prova pratica gratuita per tutti i bambini presenti.

15:00 - Corsi mascherati con passeggiata della Vecchia, sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati a piedi.

Lunedì 24 - Mercoledì 26 marzo

14:00 - Giornata del Ragazzo al Luna Park nelle piazze Trieste, Pompilio, Garibaldi, Via del Castello.

Venerdì 28 marzo

22:00 - Killerdì, presso Bevitori Longevi.

Sabato 29 marzo

09:00 - Trail e camminata organizzati da Crinali APS.

14:00 - Apertura della fiera nelle piazze Garibaldi, Paulucci, Trieste, Pompilio.

15:00-18:00 - Mostra di moto e storie di Forlimpopoli, Collezione Guzzi Brunelli, Viale Roma 32.

22:00 - Killerover presso Bevitori Longevi.

Domenica 30 marzo

08:30 - Mercato di bancarelle tradizionali in Via Veneto.

08:30 - Riapertura della fiera nelle piazze Garibaldi, Paulucci, Trieste, Pompilio.

09:00-17:00 - “Una messa in piega per l’Hospice” e vendita di uova di cioccolata e colombe artigianali in Piazza Pompilio, angolo Via Costa.

09:30-12:00 - Mostra espositiva a cura di Ferrari Club Forlimpopoli.

09:30-18:30 - Progetto Hobby Sport a cura del Moto Club Paolo Tordi Cesena con possibilità di prova pratica gratuita per tutti i bambini presenti.

09:30-12:00 - Carri in mostra in Via Circonvallazione.

10:00-12:00 e 15:00-18:00 - Mostra di moto e storie di Forlimpopoli, Collezione Guzzi Brunelli, Viale Roma 32.

14:00 - Animazione in piazza Garibaldi a cura di Radio Studio Delta.

14:30 - Performance del gruppo Bandistico La Filarmonica di Bettolle.

15:00 - Corsi mascherati con passeggiata della Vecchia, sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati a piedi.

18:00 - Animazione in attesa degli eventi serali in Piazza Garibaldi.

20:00 - Estrazione della tombola organizzata da AVIS Comunale di Forlimpopoli in Piazza Garibaldi.

22:00 - Corso mascherato notturno con passeggiata della Vecchia in un vorticoso gioco di luci e sorprese.

23:00 - Incendio della Rocca – spettacolo pirotecnico.