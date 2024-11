Rubano al centro commerciale: inseguiti e catturati dai Carabinieri a Forlimpopoli

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Forlimpopoli hanno denunciato tre persone di nazionalità straniera (una donna e due uomini, tutti senza fissa dimora) resesi responsabili del furto di alcuni indumenti avvenuto, nel primo pomeriggio, all’interno di un negozio del locale centro commerciale.

Gli autori del reato, già notati dal personale dell’esercizio commerciale che allertava i Carabinieri, provavano a dileguarsi prima dell’arrivo dei militari che comunque riuscivano ad intercettarli nella fuga, a rincorrerli e bloccarli. I tre venivano sottoposti a perquisizione che consentiva il recupero della merce sottratta, poi restituita ai proprietari, nonché al rinvenimento e sequestro di 3 coltelli di medie dimensioni, illecitamente detenuti da uno dei due uomini. Oltre alla denuncia per concorso in furto aggravato, a carico dei tre, il ritrovamento delle armi bianche ha fatto scaturire anche una denuncia per “possesso ingiustificato di armi improprie” a carico del detentore mentre l’altro uomo, clandestino sul territorio nazionale, è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello stato.