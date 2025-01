Ruba le carte di credito e poi va a fare la spesa tra Forlimpopoli e Forlì: 20enne scoperto dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Forlimpopoli, lo scorso pomeriggio, hanno dato esecuzione alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Forlì e di permanenza domiciliare in orario serale e notturno, emesso dal Gip del Tribunale di Forlì, nei confronti di un 20enne, ritenuto responsabile di una serie di reati contro il patrimonio commessi tra Forlimpopoli e Forlì nei mesi scorsi.

L’attività, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, è stata avviata dopo una serie di furti, avvenuti su auto ed in esercizi commerciali di Forlimpopoli a seguito dei quali l’autore effettuava, nel comune di Forlì, diversi acquisti o prelievi di contante con le carte di credito sottratte. I rapidi e completi accertamenti, svolti anche con l’ausilio delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di risalire al giovane che è stato individuato quale presunto responsabile di una serie di furti avventi su due autovetture in sosta e tre esercizi commerciali e, nei casi in cui è stata sottratta la carta di credito, anche del successivo fraudolento utilizzo delle tessere per prelievi o acquisti. Parte della refurtiva è stata recuperata e restituita agli aventi diritto.