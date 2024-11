Ravenna, condannato per furto aggravato: 64enne scoperto a Forlimpopoli

I Carabinieri di Forlimpopoli, nello scorso fine 64enne, hanno dato attuazione all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso, dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ravenna, a carico di un 64enne pregiudicato, italiano, rintracciato a Forlimpopoli dove da un po’ di tempo dimora. Il predetto deve scontare un residuo pena di sei mesi e diciannove giorni di reclusione a seguito di condanna per reato contro il patrimonio (furto aggravato) commesso negli anni scorsi in provincia di Ravenna. L’uomo, al termine delle attività svolte dai carabinieri della Stazione di Forlimpopoli è stato condotto presso il carcere di Forlì dove, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante, sconterà la pena indicata.