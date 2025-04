Podismo, a Forlimpopoli una corsa benefica per Tony Golfarelli

Una podistica a fin di bene per ricordare Tony Golfarelli. L’evento sportivo di beneficenza in programma per la giornata di domenica 27 aprile alle 9.30 a Forlimpopoli, intitolato “Corri con AISM nel nome di Tony Golfarelli” è organizzato dalla Uisp Comitato di Forlì Cesena, con il patrocinio della Sezione Provinciale AISM Forlì Cesena e del C.I.P unitamente al patrocinio del Comune di Forlimpopoli. L’intero ricavato verrà devoluto alla Sezione Provinciale AISM Forlì Cesena per finanziare l’acquisto di strumenti ed ausili (tra cui in via esemplificativa un servoscale mobile) per persone con sclerosi multipla della Sezione.

L’evento è ideato per ricordare Tony Golfarelli, ex consigliere comunale di Forlimpopoli e presidente della Sezione Provinciale AISM di Forlì Cesena, persona nota a tutti per l’impegno e la dedizione nella lotta contro i pregiudizi avverso la malattia e la disabilità.

Dal punto di vista organizzativo, ci saranno due tipologie di percorsi: la camminata ludico motoria di circa 4 km; la corsa non competitiva di circa 10 km con partenza alle ore 9.30 e arrivo in Piazza Garibaldi a Forlimpopoli. La quota di iscrizione è di 10 euro direttamente in loco a partire dalle ore 8 del 27 aprile. Oppure 7 euro in prevendita fino al 26 aprile sul sito: https://donaconme.aism.it/campaign/corri-con-aism-nel-nome-di-tony-golfarelli/

Tutti i partecipanti riceveranno un pacco gara e la maglietta dell’evento fino ad esaurimento disponibilità, all’arrivo saranno presenti punti di ristoro.