La nuova idea di Forlimpopoli: ritiro porta a porta dei vestiti usati

Cosa sarà possibile smaltire? Indumenti usati, tende, lenzuoli e coperte, federe, canovacci, tovaglie, presine, calzini o guanti (solo se accoppiati), intimo, costumi mare, borse, cinture, scarpe se accoppiate e in buono stato, abbigliamento e accessori di pelle ed ecopelle. Tutti i materiali conferiti dovranno essere puliti e in buono stato. In caso di materiali non idonei, non sarà effettuato il ritiro e verrà segnalato l’errore con un adesivo. Gli indumenti che si vogliono smaltire dovranno essere chiusi all’interno dei sacchi che saranno ritirati a domicilio seguendo le stesse regole dei ritiri di ingombranti, RAEE e potature già attivi sul territorio. La raccolta avverrà su appuntamento, ad un costo simbolico di 1,20 euro per sacchetto esposto, fino a un massimo di cinque sacchetti a ritiro. Gli utenti sono invitati a esporre i sacchi dalle ore 7.30 del giorno stesso della prenotazione, per garantire che i sacchi non rimangano incustoditi troppo a lungo.

Per aderire e richiedere il servizio, è sufficiente prenotare un appuntamento attraverso il numero verde 800 689898 (gratuito da fisso e da cellulare) operativo dal lunedì al venerdì (non festivi) dalle 8,30 alle 18 e il sabato non festivo dalle 8,30 alle 13,00.