Il programma della Festa Artusiana 2025 di Forlimpopoli

La Città di Forlimpopoli, in onore del concittadino Pellegrino Artusi, attribuisce ogni anno un Premio, il Premio Pellegrino Artusi ad un personaggio che, a qualsiasi titolo, si sia distinto per l’originale contributo dato alla riflessione sui rapporti fra uomo e cibo. L’ambito Premio Marietta, è invece riservato ai dilettanti che vogliono cimentarsi con un piatto ispirato alla tradizione artusiana. Completano l’offerta della Festa mostre e spettacoli in un’atmosfera davvero unica.

I ristoranti e i ristoratori di Forlimpopoli (e non solo!) per l’occasione sono impegnati a creare e dedicare ricette a questo illustre concittadino, ispirandosi alle sue linee guida: ecco allora che i visitatori della Festa Artusiana affollano i tavoli dei locali per degustare i loro piatti sapientemente realizzati con prodotti tipici del territorio. A questo proposito un ricco mercato viene allestito per le vie della città e le aziende che vi partecipano aderiscono alla filosofia ed ai principi sui quali si basa la manifestazione secondo il consiglio dell’Artusi “Usate roba della più fine che vi farà ben figurare” e quindi: materie prime di qualità, prodotti di stagione e del territorio legati preferibilmente alla cucina di casa, valorizzazione della memoria gastronomica.

CASA ARTUSI – Ore 18.00

Inaugurazione FESTA ARTUSIANA 2025 con il saluto di

Milena Garavini, Sindaco di Forlimpopoli.

Intelligenze Alimentari con Nicola Perullo, Rettore Università di Scienze Gastronomiche Pollenzo e Massimo Montanari, Università di Bologna e Presidente Comitato Scientifico Casa Artusi.

MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli PIAZZA FRATTI 5 – Ore 18.30

Aperitivo con delitto “Giallo Artusiano”

Durata circa 1 ora e mezza

Prenotazione obbligatoria su www.amaparco.it

CASA ARTUSI – Ore 19.00 e ore 21.00

IA (Io. Artusi – Intelligenze Alimentari). Casa Artusi propone due incontri quotidiani alle ore 19:00 nella sua suggestiva corte esterna e alle ore 21:00 nel cortile della Scuola De Amicis. Una rassegna culturale dal titolo “Intelligenze Alimentari” con protagonisti dialoghi, presentazioni di libri, progetti e un convegno diffuso per conoscere e assaporare il futuro della cucina domestica.

MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli PIAZZA FRATTI 5 – Dalle ore 19.30 alle ore 21.45

Festa con Vista. Passeggiata sui camminamenti della Rocca, con inizio ogni 45 minuti (19.30, 20.15, 21, 21.45).

Durata delle singole passeggiate: max 45 minuti

Biglietto 2 euro a persona, gratuito sotto i 6 anni

Prenotazione obbligatoria su www.amaparco.it

SALA MOSTRE BERTOZZI – Ore 19.30

Inaugurazione mostra “Un succulento omaggio a Pellegrino Artusi Slurp, Rito Geniale” – a cura di Mistiche Nutelle. Mostra aperta tutte le sere dalle ore 18.00 alle ore 22.30.

VIA OBERDAN 2 – Dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Yoko Kimono Collection e Manodoperalab presentano ARTUSI VESTE GIAPPONESE. Vestizione kimono. Origami – Shodo – Timbrino. Costo 5/10 euro. Per prenotazioni: 3476977536.

VIA COSTA 22 – Ore 20.00

Live painting event ARTUSI A QUATTRO MANI presso galleria “A casa di Paola” con Daniele Tamburro e Pixel.

CORTILE SCUOLA DE AMICIS – Ore 20.00

SHOWCOOKING con la chef CRISTINA LUNARDINI

VIA SAFFI – Ore 20.45

BERTO DI STRADA – Spettacolo di giocoleria

FOSSATO DELLA ROCCA – VIA DEL CASTELLO – Ore 20.45

GIANNI GIUNCHI– Letture animate

Libraio, racconta storie, narratore vive da anni la passione per i racconti con i quali è capace di guidare i bambini nel magico mondo delle fiabe. Tutto parte da un libro la cui narrazione diventa qualcosa di magico grazie a piccoli gesti, cambi di voce e musiche

CORTILE SCUOLA DE AMICIS – Ore 21.00

I PICCOLI BORGHI. IL PATRIMONIO CULTURALE E LE SAGRE D’ITALIA.

Consegna del Premio Marietta ad honorem a Anna Bonavita. Intervengono: Maximiliano Falerni, Presidente

UNPLI, Bruno Biserni, Presidente GAL Altra-Romagna, Chiara Astolfi, Direttore Destinazione Romagna, Luca Mauriello, CEO Projenia, Fausto Faggioli, Presidente EARTH-Academy.

ANGOLO VIA COSTA – VIA SENDI Ore 21.00

HOT STAFF Quintet (Voce, Tastiera, Chitarra, Basso, Batteria).

La band rivisita brani di DISCO DANCE anni 70 – 80 dei più famosi cantanti/gruppi dell’epoca: da Gloria Gaynor ai Le Chic, da Bonney M. a Donna Summer, oltre naturalmente ai brani “dance” italiani di maggior successo.

ARENA VERDI – Ore 21.45

Doppio concerto inaugurale

1° set: “Gershwin” ensemble di 11 sassofoni diretti dal M° VALERIO BARBIERI ft. FABIO PETRETTI

2°set: PETRETTI/GHETTI/PAOLINI special guest FRANCESCA BERTAZZO HART Francesca Bertazzo Hart (voce – chitarra) – Fabio Petretti (sax) – Paolo Ghetti (contrabbasso) Stefano Paolini (batteria)

DOMENICA 29 GIUGNO 2025

CASA ARTUSI – Ore 18.00

OGNI GOCCIA CONTA. Workshop e degustazione a cura di Acqua San Bernardo, incontro con Elena Tassone, direttrice marketing. A seguire, un approfondimento sul mondo dell’acqua minerale: che cos’è, da dove nasce, cosa sono le fonti, cosa arriva sulla nostra tavola e come si legge l’etichetta per comprenderne le proprietà. Segue degustazione di acqua minerale e bibite della linea San Bernardo.

MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli PIAZZA FRATTI 5 – Ore 18.30

Visita guidata tematica al museo “A tavola nel mondo antico”

Durata 45 minuti

Biglietto 5 euro a persona, gratuito sotto i 6 anni

Prenotazione obbligatoria su www.amaparco.it

CASA ARTUSI – Ore 19.00

NON ESISTE UN POSTO AL MONDO: la storia di Cascina Barban con Maurizio Carucci EX-Otago. Dialoga Mattia Fiandaca, Gastronomo C.Artusi. Segue degustazione di Insalata

russa n.454 di Pellegrino Artusi in abbinamento a un calice di vino di “La cantina di Cesena”.

MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli PIAZZA FRATTI 5 – Dalle ore 19.30 alle ore 21.45

Festa con Vista. Passeggiata sui camminamenti della Rocca, con inizio ogni 45 minuti (19.30, 20.15, 21, 21.45).

Durata delle singole passeggiate: max 45 minuti

Biglietto 2 euro a persona, gratuito sotto i 6 anni

Prenotazione obbligatoria su www.amaparco.it

CORTILE SCUOLA DE AMICIS – Ore 20.00

SHOWCOOKING con GIANNI DI LORENZO (Premio Marietta 2024)

VIA OBERDAN 2 – Dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Yoko Kimono Collection e Manodoperalab presentano ARTUSI VESTE GIAPPONESE. Cerimonia del tè. Origami – Shodo – Timbrino. Costo 5/10 euro. Per prenotazioni: 3476977536.

ARENA VERDI – Ore 20.30

PREMIO MARIETTA 2025

Premiazione vincitore del concorso per cuochi non professionisti.

VIA SAFFI – Ore 20.45

BERTO DI STRADA – Spettacolo di giocoleria

FOSSATO DELLA ROCCA – VIA DEL CASTELLO – Ore 20.45

Mago Gorini – Spettacolo di Magia

È uno spettacolo difficile da descrivere a parole (...anche perché è tutto muto!). Ma dove le parole non arrivano (perché siamo troppo abituati a non ascoltarle) arrivano luci, suoni, colori, poesia e movimento. Venti minuti di gag, illusionismo, magie di luce, bolle di sapone e giocoleria luminosa che trasporteranno il pubblico in un mondo fantastico. Uno spettacolo adatto a tutte e tutti, di ogni età!

CORTILE SCUOLA DE AMICIS – Ore 21.00

IDIOZIE ALIMENTARI con Alberto Capatti, Direttore

Scientifico Casa Artusi e Francesca Grazioli, Università di Scienze Gastronomiche Pollenzo. Segue degustazione a tema con un calice di vino di Caviro.

ANGOLO VIA COSTA – VIA SENDI – Ore 21.00

BLACK COFFEE Trio (Voce, Tastiere, Contrabbasso)

Black Coffee Trio si ispira all’eleganza senza tempo del jazz degli anni ’50, prendendo il nome dal primo album dell’icona Peggy Lee, un simbolo di eleganza, tradizione e innovazione che ha incarnato lo spirito del jazz classico, diventando un punto di riferimento per generazioni di musicisti. Tra standard jazz e brani meno convenzionali, il repertorio dei Black Coffee vuole catturare le atmosfere delle grandi sale da ballo e dei jazz club.

ARENA VERDI – Ore 21.45

Andrea Vasumi, “CIALTRONIGHT” – Spettacolo Comico

Il romagnolo, si sa, è un popolo pieno di passioni, che vanno dal cibo ai motori e alla velocità, fino alle donne, .... Soprattutto queste ultime, perché si sa, se c’è una cosa alla quale non possono rinunciare, quelle sono proprio le donne. Donne che influenzano la vita e le scelte dell’uomo, fin dall’infanzia. Una serie di monologhi sui primi quarant’anni dell’autore, passati a cercare di capire l’universo femminile e non solo. Attualità, improvvisazioni e ricordi si alternano all’interno dello spettacolo e ci riportano sempre al punto di partenza: i romagnoli sono un popolo a parte che, se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo!

LUNEDì 30 GIUGNO 2025

CASA ARTUSI – Ore 19.00

Alberto Capatti, VEGETARIANI. LA STORIA ITALIANA. Dal 1900 ai giorni nostri, Slow Food Editore, 2025. Dialoga Antonio Tolo, Biblioteca Civica Forlimpopoli. Segue degustazione di pomodori ripieni n.430 di Pellegrino Artusi con crema di ricotta del Caseificio Mambelli in abbinamento a un calice di vino di “La cantina di Cesena”.

CORTILE SCUOLA DE AMICIS – Ore 20.00

SHOWCOOKING con lo chef Matteo Milandri, Casa Artusi

VIA OBERDAN 2 – Dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Yoko Kimono Collection e Manodoperalab presentano ARTUSI VESTE GIAPPONESE. Origami – Shodo – Timbrino. Costo 5/10 euro. Per prenotazioni: 3476977536.

VIA SAFFI – Ore 20.45

BERTO DI STRADA – Spettacolo di giocoleria

FOSSATO DELLA ROCCA – VIA DEL CASTELLO – Ore 20.45

Nonno Banter – Animazione con Giochi di Legno

Il gioco manuale e creativo è sempre meno in uso tra le giovani generazioni, che invece prediligono giochi interattivi e virtuali a discapito di socialità e creatività. Accanto a questo valore cui si ispira l’associazione vi è il potente strumento che il gioco porta con sé: la socialità e l’interazione infra e intra generazionale.

CORTILE SCUOLA DE AMICIS – Ore 21.00

CON BOCCACCIO NEL PAESE DI BENGODI: PAROLE E MODI DI DIRE DEL CIBO con Giovanna Frosini, Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, e Monica Alba, Università degli Studi Urbino “Carlo Bo”, segue degustazione a tema con un calice di Caviro.

ANGOLO VIA COSTA – VIA SENDI Ore 21.00

MARCO MARCHINI TRIO (Sax, Basso, Batteria)

Trio formato da tre talentuosi musicisti under 20 e capeggiato dal forlivese Marco Marchini. Propone un vasto repertorio jazz che varia da proprie composizioni originali a rivisitazioni di artisti degli anni ’40 fino a Joshua Redman. Meno di 60 anni in tre, ma sorprenderanno per l’equilibrio formale e per la perizia esecutiva.

ARENA VERDI – Ore 21.45

Igniferi e Lucia Vendola – Spettacolo di Fuoco e Musica

Uno spettacolo che fonde danza, teatro e manipolazione del fuoco. Un vivaio sensoriale, dove il fuoco diventa il protagonista di un racconto senza parole dipinto dalle fiamme. Costumi e scenografe originali creano un’atmosfera surreale, che trasporta lo spettatore in un mondo ancestrale.

MARTEDì 1 LUGLIO 2025

MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli PIAZZA FRATTI 5 – Ore 18.30

Visita guidata tematica al museo “A tavola nel mondo antico”

Durata 45 minuti

Biglietto 5 euro a persona, gratuito sotto i 6 anni

Prenotazione obbligatoria su www.amaparco.it

CASA ARTUSI – Ore 19.00

Anna Prandoni, IL SENSO BUONO, Linkiesta books, 2024.

Dialoga Antonio Tolo, Biblioteca Civica Forlimpopoli. Segue degustazione di petonciani fritti n.400 di Pellegrino Artusi con stracciatella di Sabelli in abbinamento a un calice di vino di “La cantina di Cesena”.

PIAZZA GRAMSCI – Ore 19.30

La PODISTICA ARTUSIANA a cura della ASD Polisportiva Azzurra Forlimpopoli.

MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli PIAZZA FRATTI 5 – Dalle ore 19.30 alle ore 21.45

Festa con Vista. Passeggiata sui camminamenti della Rocca, con inizio ogni 45 minuti (19.30, 20.15, 21, 21.45).

Durata delle singole passeggiate: max 45 minuti

Biglietto 2 euro a persona, gratuito sotto i 6 anni

Prenotazione obbligatoria su www.amaparco.it

PIAZZETTA BERTA&RITA VIA SAFFI 37-39-41 – Dalle ore 19.30 alle ore 21.00

Yoga: nutrire corpo e mente. Breve presentazione pratica yoga ed una dimostrazione con una lezione di yoga gratuita su prenotazione. Info e prenotazioni: 328 2140957.

CORTILE SCUOLA DE AMICIS – Ore 20.00

SHOWCOOKING con lo chef Liugi Sartini, Casa Sartini San Marino

VIA OBERDAN 2 – Dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Yoko Kimono Collection e Manodoperalab presentano ARTUSI VESTE GIAPPONESE. Origami – Shodo – Timbrino. Costo 5/10 euro. Per prenotazioni: 3476977536.

VIA SAFFI – Ore 20.45

BERTO DI STRADA – Spettacolo di giocoleria

FOSSATO DELLA ROCCA – VIA DEL CASTELLO – Ore 20.45

“Magico Turra” – Spettacolo di Giocoleria e Illusionismo

Spettacolo di magia comica adatto a tutti i tipi di eventi, per grandi e piccini... per piazze e teatrini! Uno spettacolo ironico di Street-Magic, adatto a tutte le età, esclusi neonati e ultracentenari. Il pubblico viene coinvolto dai mille trucchi: palline che spariscono o che si moltiplicano, corde che si allungano e si accorciano, luci che appaiono a colpi di danza, anelli che si uniscono e si dividono nelle mani del pubblico. E per finire alla grande, ecco l’escapologia; l’arte dell’impareggiabile Mago Houdini!

CASA ARTUSI – Ore 21.00

L’ARTE DI MANGIAR BENE. Ospite d’eccezione Jacopo Veneziani. Segue degustazione di vino a tema Leonardo Da Vinci, vini ispirati al genio. Main sponsor evento Caviro.

ANGOLO VIA COSTA – VIA SENDI Ore 21.00

BARBARA EVANS & VALERIO CANTORI

Barbara Evans è una cantante statunitense che vanta diverse collaborazioni italiane ed internazionali, tra le quali Mariah Carey, The Blues Brothers, Paolo Conte ed Elisa. La comunicatività con il pubblico è la sua arma vincente. Accompagnata dal pianista/arrangiatore Valerio Cantori, Barbara rivisita in chiave jazz i classici della musica internazionale, R&B e pop.

ARENA VERDI – Ore 21.45

Sfoja Lorda – Spettacolo Musicale

Il repertorio spazia dal rock degli anni ’60 ad oggi, con brani italiani e internazionali (Beatles, Europe, Ramazzotti, The Police), ma con una particolarità: tutti i testi sono riscritti in romagnolo, raccontando storie di vita quotidiana in chiave originale e coinvolgente!

MERCOLEDì 2 LUGLIO 2025

CASA ARTUSI – Ore 18.00

LIFFO IL PRIMO ROBOT DI CUCINA CON AI. Workshop a cura di Robomagister. Segue degustazione di risotto alla milanese di Pellegrino Artusi di Liffo.

MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli PIAZZA FRATTI 5 – Ore 18.30

Visita guidata tematica al museo “A tavola nel mondo antico”

Durata 45 minuti

Biglietto 5 euro a persona, gratuito sotto i 6 anni

Prenotazione obbligatoria su www.amaparco.it

CASA ARTUSI – Ore 19.00

ESSERE UNA CITTÀ CREATIVA PER LA GASTRONOMIA UNESCO. Le storie di politiche e progetti del cibo di Alba, Bergamo e Parma.

Modera Enrico Monti. Intervengono Carlotta Beghi, focal point di Parma UNESCO Creative City of Gastronomy, Marco Grassi, Staff Bergamo Città Creativa, Barbara

Giorio, Responsabile Eventi Enogastronomici Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Segue degustazione a tema in abbinamento a un calice di vino di “La cantina di Cesena”

MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli PIAZZA FRATTI 5 – Dalle ore 19.30 alle ore 21.45

Festa con Vista. Passeggiata sui camminamenti della Rocca, con inizio ogni 45 minuti (19.30, 20.15, 21, 21.45).

Durata delle singole passeggiate: max 45 minuti

Biglietto 2 euro a persona, gratuito sotto i 6 anni

Prenotazione obbligatoria su www.amaparco.it

CORTILE SCUOLA DE AMICIS – Ore 20.00

SHOWCOOKING con la chef Carla Brigliadori, Accademia Artusiana

VIA OBERDAN 2 – Dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Yoko Kimono Collection e Manodoperalab presentano ARTUSI VESTE GIAPPONESE. Vestizione kimono. Origami – Shodo – Timbrino. Costo 5/10 euro. Per prenotazioni: 3476977536.

VIA SAFFI – Ore 20.45

LE BOLLE DI STRUDEL di Claudio Matteucci – Spettacoli di strada

FOSSATO DELLA ROCCA – VIA DEL CASTELLO – Ore 20.45

GIANNI GIUNCHI– Letture animate

Libraio, racconta storie, narratore vive da anni la passione per i racconti con i quali è capace di guidare i bambini nel magico mondo delle fiabe. Tutto parte da un libro la cui narrazione diventa qualcosa di magico grazie a piccoli gesti, cambi di voce e musiche

CORTILE SCUOLA DE AMICIS – Ore 21.00

A.I. IN CUCINA: educazione, tradizione e innovazione con Andrea Segrè, Università di Bologna e Ilaria Pertot, Università di Trento. Segue degustazione a tema con un calice di vino di Caviro.

ANGOLO VIA COSTA – VIA SENDI Ore 21.00

STANGHELLINI Quartet (Batteria, Contrabbasso, Sax, Chitarra)

Lo STAN Quartet è una band di recente formazione costituita da giovani musicisti dell’area forlivese-bolognese. Il repertorio spazia da composizioni originali e brani dei migliori autori jazz moderni e contemporanei, includendo talvolta alcune composizioni dei grandi autori classici del jazz, rivisitate in una veste contemporanea.

ARENA VERDI – Ore 21.45

“Amamaz”: Gianpiero Pizzol, Gianpiero Bartolini – Spettacolo Comico

“Mi ammazzo” o in gergo felliniano Amamaz, è la divertente storia di un suicidio mancato. O meglio di un suicidio differito, che coinvolge due personaggi in un comicissimo atto unico di teatro-cabaret. Ma Amamaz è anche e soprattutto la storia del rapporto che lega un curioso personaggio solitario alla sua terra d’origine: la Romagna delle grasse sagre paesane e delle orde di villeggianti. Infatti, quando tutti festeggiano, c’è qualcuno che chiuso in casa soffre la solitudine.

GIOVEDì 3 LUGLIO 2025

MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli PIAZZA FRATTI 5 – Ore 18.30

Visita guidata tematica al museo “A tavola nel mondo antico”

Durata 45 minuti

Biglietto 5 euro a persona, gratuito sotto i 6 anni

Prenotazione obbligatoria su www.amaparco.it

CASA ARTUSI – Ore 19.00

Rina Poletti, RINA. RICETTE E STORIE DI UNA MAESTRA SFOGLINA. Editore Terrae Opificio Culturale Enogastronomico, 2025. Dialoga Paolo Tegoni, enogastronomo e presidente Associazione Gastronomi professionisti. Segue degustazione di Minestra verde (Lasagna) in abbinamento a un calice di vino di “La cantina di Cesena”.

MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli PIAZZA FRATTI 5 – Dalle ore 19.30 alle ore 21.45

Festa con Vista. Passeggiata sui camminamenti della Rocca, con inizio ogni 45 minuti (19.30, 20.15, 21, 21.45).

Durata delle singole passeggiate: max 45 minuti

Biglietto 2 euro a persona, gratuito sotto i 6 anni

Prenotazione obbligatoria su www.amaparco.it

CORTILE SCUOLA DE AMICIS- Ore 20.00

SHOWCOOKING con Jennifer Bucci Maria Cubillo, Scuola di Cucina “se te va la olla”, Santa Cruz de Tenerife

VIA S. ALLENDE 25 – Ore 20.00

ARTUSI AL NIDO – Pic-nic aperto alle famiglie e alla cittadinanza all’interno del giardino del nido “La Lucciola”.

VIA OBERDAN 2 – Dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Yoko Kimono Collection e Manodoperalab presentano ARTUSI VESTE GIAPPONESE. Origami – Shodo – Timbrino. Costo 5/10 euro. Per prenotazioni: 3476977536.

VIA SAFFI – Ore 20.45

LE BOLLE DI STRUDEL di Claudio Matteucci – Spettacoli di strada

FOSSATO DELLA ROCCA – VIA DEL CASTELLO – Ore 20.45

Nonno Banter – Animazione con Giochi di Legno

Il gioco manuale e creativo è sempre meno in uso tra le giovani generazioni, che invece prediligono giochi interattivi e virtuali a discapito di socialità e creatività.

CORTILE SCUOLA DE AMICIS – Ore 21.00

INTUIZIONI ALIMENTARI: il contributo delle neuroscienze alla costruzione del gusto con Mara Bellati, IULM Milano. Segue degustazione a tema con un calice di vino di Caviro.

ANGOLO VIA COSTA – VIA SENDI Ore 21.00

POWER BAND (Voce, 3 Sax, Trombone, Tromba, Chitarra, Basso, Batteria)

La band nasce nell’ormai lontano 2003 da un’idea del musicista Giuseppe Zanca, con l’intento di proporre arrangiamenti originali di musica dance anni ‘70/’80. Sebbene nel corso degli anni si siano avvicendati diverse cantanti, alla base del progetto resta l’impronta tipicamente brass; i 5 cinque fiati rappresentano infatti l’elemento distintivo, la cifra specifica e caratterizzante della formazione.

ARENA VERDI – Ore 21.45

BIRICHINA BAND – spettacolo musicale

La Birichina Band porta in scena uno spettacolo che raffigura il meglio della musica Beat italiana anni ‘60, facendo anche qualche salto nel rock’ n’ roll d’oltreoceano, attraverso le più famose Hit di quel fantastico periodo. Un vero e proprio viaggio tra lo stile e le parole di cantanti icone del decennio 1960-1970 come Rita Pavone, Mina, Caterina Caselli, Gianni Morandi, Adriano Celentano, e tanti altri.

VENERDì 4 LUGLIO 2025

MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli PIAZZA FRATTI 5 – Ore 18.30

Visita guidata tematica al museo “A tavola nel mondo antico”

Durata 45 minuti

Biglietto 5 euro a persona, gratuito sotto i 6 anni

Prenotazione obbligatoria su www.amaparco.it

CASA ARTUSI – Ore 19.00

IL CIBO NEL NUOVO DISORDINE MONDIALE con Alan Friedman. Dialoga Thomas Casadei, Dipartimento Giurisprudenza UNIMORE. Segue degustazione di pollo fritto n.209 di Pellegrino Artusi con maionese al limone e pepe rosa in abbinamento a un calice di vino di “La cantina di Cesena”.

MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli PIAZZA FRATTI 5 – Dalle ore 19.30 alle ore 21.45

Festa con Vista. Passeggiata sui camminamenti della Rocca, con inizio ogni 45 minuti (19.30, 20.15, 21, 21.45).

Durata delle singole passeggiate: max 45 minuti

Biglietto 2 euro a persona, gratuito sotto i 6 anni

Prenotazione obbligatoria su www.amaparco.it

PIAZZETTA BERTA&RITA VIA SAFFI 37-39-41 – Dalle ore 19.30 alle ore 21.00

Yoga: nutrire corpo e mente. Breve presentazione pratica yoga ed una dimostrazione con una lezione di yoga gratuita su prenotazione. Info e prenotazioni: 328 2140957.

CORTILE SCUOLA DE AMICIS – Ore 20.00

SHOWCOOKING con Roberto Leoni gelatiere e lo chef Samuele Zani.

VIA OBERDAN 2 – Dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Yoko Kimono Collection e Manodoperalab presentano ARTUSI VESTE GIAPPONESE. Origami – Shodo – Timbrino. Costo 5/10 euro. Per prenotazioni: 3476977536.

VIA SAFFI – Ore 20.45

LE BOLLE DI STRUDEL di Claudio Matteucci – Spettacoli di strada

FOSSATO DELLA ROCCA – VIA DEL CASTELLO – Ore 20.45

Fantini Francesca – Letture animate

Attrice , insegnante, organizzatrice , ha dedicato tutta la sua vita al teatro , ai bambini e alla diffusione delle storie , delle fiabe come modo di conoscenza della vita e di relazione con gli altri .Porta in scena letture animate di Gianni Rodari a cui a dedicato e curato un festival giunto alla terza edizione curando più di 100 laboratori nelle classi elementari e medie della provincia di Forlì-Cesena sul ‘immenso patrimonio letterario e pedagogico che ci ha lasciato Gianni Rodari .

CORTILE SCUOLA DE AMICIS – Ore 21.00

ITALIANI MANGIAMACCHERONI con Massimo Montanari, Università di Bologna e Massimo Mancini, Pastificio Mancini. Dialoga Mattia Fiandaca, Gastronomo Casa Artusi. Segue dimostrazione di una ricetta con la Pasta Mista Mancini “Pasta Mista, Patate, Cozze e Limone” con Matteo Milandri, Scuola di cucina Casa Artusi in abbinamento a un calice di vino di Caviro.

ANGOLO VIA COSTA – VIA SENDI – Ore 21.00

THE INDIANS (Sax/Clarinetto/Voce, Piano, Batteria)

“Laissezlesbonstempsrouler”...”lasciate scorrere il tempo buono” dicono a New Orleans, città dalle origini multietniche, patria di contaminazioni di razze e crocevia di culture, ma soprattutto culla del jazz. Proprio da un viaggio a New Orleans nasce la voglia del trio di far rivivere l’atmosfera frizzante del sud della Louisiana attraverso le note dei più grandi classici, ma anche attraverso i ritmi afroamericani delle canzoni popolari di strada o con le toccanti “second line” delle formazioni in marching band e delle funeral parade.

ARENA VERDI – Ore 21.45

Enrico Zambianchi – Spettacolo Comico

Il comico forlimpopolese Enrico Zambianchi raccoglie piccoli particolari dalla realtà che ci circonda e ce li presenta in una luce stravolta ed esilarante. Spesso non ci accorgiamo di quanto si avvicinano alla mania i nostri comportamenti. Ciò che si sente dire in giro, una volta isolato o mescolato, può avere un significato diverso in un gioco concentrico di scatole cinesi. Se poi sullo sfondo c’è la Romagna del Liscio e delle Spiagge, il quadro comico è completo.

SABATO 5 LUGLIO 2025

CHIESA DEI SERVI – Ore 17.00

Cerimonia 25° gemellaggio alla presenza dei sindaci di Forlimpopoli e Villeneuve-Loubet.

MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli PIAZZA FRATTI 5 – Ore 18.30

Aperitivo con delitto “Giallo Artusiano”

Durata circa 1 ora e mezza

Prenotazione obbligatoria su www.amaparco.it

CASA ARTUSI – Ore 19.00

UN PATRIMONIO DI QUALITÀ: il ruolo delle DOP e IGP per la Food Valley con Mauro Rosati e Regione Emilia-Romagna. Segue degustazione di prodotti DOP e IGP dell’Emilia-Romagna in abbinamento a un calice di vino di “La cantina di Cesena”.

MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli PIAZZA FRATTI 5 – Dalle ore 19.30 alle ore 21.45

Festa con Vista. Passeggiata sui camminamenti della Rocca, con inizio ogni 45 minuti (19.30, 20.15, 21, 21.45).

Durata delle singole passeggiate: max 45 minuti

Biglietto 2 euro a persona, gratuito sotto i 6 anni

Prenotazione obbligatoria su www.amaparco.it

CORTILE SCUOLA DE AMICIS – Ore 20.00

SHOWCOOKING gemellaggio chef Samuele Zani e Giancarlo Mondini, AIS

VIA OBERDAN 2 – Dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Yoko Kimono Collection e Manodoperalab presentano ARTUSI VESTE GIAPPONESE. Vestizione kimono. Origami – Shodo – Timbrino. Costo 5/10 euro. Per prenotazioni: 3476977536.

VIA SAFFI – Ore 20.45

BRAS TO HOUSE Djset – Spettacoli di strada

FOSSATO DELLA ROCCA – VIA DEL CASTELLO – Ore 20.45

Nicola Carrara “Lo Spettacolino” – Clownerie, Equilibrismi

Il Spettacolino è Giocoleria fantasiosa con oggetti non convenzionali, gag clown ed equilibrismi strambi- Persone comuni che diventano più importanti del personaggio stesso? Sì, ma Il Spettacolino non è solo questo, è soprattutto un incontro tra un personaggio clownesco e il suo pubblico, in un crescendo di comicità delirante dove i ruoli a volte si scambiano per far sì che ognuno riscopra la sua parte più giocosa. Improvvisazione, gag, follia e risate, sono i punti di forza di questa performance che non da nulla per scontato.

CORTILE SCUOLA DE AMICIS – Ore 21.00

STORIE DI BIODIVERSITÀ IN ROMAGNA in collaborazione con Slow Grains e Associazione per il Recupero dei Vecchi Grani Antichi Romagnoli. Consegna del Premio Marietta ad

honorem a Stefano Tozzi. Modera Lia Cortesi, Condotta Slow Food Forlí Appennino Forlivese. Segue degustazione di prodotti da forno dell’Associazione e un calice di vino di Caviro.

ANGOLO VIA COSTA – VIA SENDI – Ore 21.00

QUATTRO GATTI Quartet (Voce, Tastiera, Sax, Basso, Batteria)

Il quartetto propone uno spettacolo musicale di canzoni dedicato a due grandi autori italiani: Sergio Caputo ed Enzo Iannacci.

ARENA VERDI – Ore 21.45

“L’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli” – Spettacolo Musicale

L’Orchestrona è un progetto che nasce oltre una ventina di anni fa da un’idea di Davide Castiglia, oggi direttore dell’ensemble, e che incarna in sé molti degli aspetti e delle finalità proprie alla Scuola Forlimpopolese. Si tratta di una formazione assolutamente atipica, una commistione ben riuscita tra una banda e un’orchestra che non è in realtà nessuna delle due e che, negli ultimi anni, si è trasformata, nella struttura e nel repertorio, fino a diventare una straordinaria macchina da ballo folk. Nell’organico, assolutamente intergenerazionale, adolescenti, adulti ed ultrasettantenni, maestri, allievi ed ex allievi della Scuola, condividono un progetto musicale dove fisarmoniche, violini, violoncelli, contrabbassi, cornamuse, flauti, mandolini, chitarre e percussioni contribuiscono a costruire un repertorio scelto fra i migliori brani da ballo e d’ascolto della musica popolare.

DOMENICA 6 LUGLIO 2025

CASA ARTUSI – Ore 18.00

NOCINI A CONFRONTO a cura di AIS Romagna. Appuntamento in collaborazione con Casa Artusi, Comune di Forlimpopoli e l’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli. Degustazione di ricette con ingrediente nocino a cura dell’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi”.

MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli PIAZZA FRATTI 5 – Ore 18.30

Visita guidata tematica al museo “A tavola nel mondo antico”

Durata 45 minuti

Biglietto 5 euro a persona, gratuito sotto i 6 anni

Prenotazione obbligatoria su www.amaparco.it

MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli PIAZZA FRATTI 5 – Dalle ore 19.30 alle ore 21.45

Festa con Vista. Passeggiata sui camminamenti della Rocca, con inizio ogni 45 minuti (19.30, 20.15, 21, 21.45).

Durata delle singole passeggiate: max 45 minuti

Biglietto 2 euro a persona, gratuito sotto i 6 anni

Prenotazione obbligatoria su www.amaparco.it

CORTILE SCUOLA DE AMICIS – Ore 20.00

SHOWCOOKING con lo chef Tomas Marfella, Food Lab

VIA OBERDAN 2 – Dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Yoko Kimono Collection e Manodoperalab presentano ARTUSI VESTE GIAPPONESE. Cerimonia del tè. Origami – Shodo – Timbrino. Costo 5/10 euro. Per prenotazioni: 3476977536.

FOSSATO DELLA ROCCA – VIA DEL CASTELLO – Ore 20.45

HOT STAFF Quintet (Voce, Tastiera, Chitarra, Basso, Batteria).

La band rivisita brani di DISCO DANCE anni 70 – 80 dei più famosi cantanti/gruppi dell’epoca: da Gloria Gaynor ai Le Chic, da Bonney M. a Donna Summer, oltre naturalmente ai brani “dance”. italiani di maggior successo.

ANGOLO VIA COSTA – VIA SENDI – Ore 21.00

TOLGA DURING trio “LiberDjango” (Chitarra, Fisarmonica, Contrabbasso)

LiberDjango nasce nel cuore della Romagna, dove tre musicisti con radici jazzistiche si sono imbarcati in un viaggio musicale alla ricerca di melodie suggestive. Fedeli al proprio stile, il trio naviga abilmente attraverso le composizioni senza tempo di leggende come Astor Piazzolla e Django Reinhardt, omaggiando anche compositori italiani come Ennio Moricone.

ARENA VERDI – Ore 21.45

“ALL’ INCIRCO Varietà”, Domenico Lannutti – Spettacolo di Acrobazia e Magia

L’InCirco Varietà è un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia.

Uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra il circo teatro e il cabaret. Lannutti & Corbo danno vita a una varietà surreal-popolare, popolato da personaggi bizzarri e assurdi: un imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, un acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, il mago della Maiella e la sua assistente, e altri eventuali e vari. Uno spettacolo che fa ridere e sognare con la pancia, la testa e il cuore. Lo spettacolo è godibile dai 0 ai 100 anni, può essere degustato a qualsiasi ora del giorno e della notte.

E INOLTRE:

Serate “a e’ Cherman”

Durante la Festa Artusiana sarà visitabile la chiesa dell’Immacolata detta del Carmine sita in via Saffi nel centro storico di Forlimpopoli.

Questo luogo di culto abitualmente viene aperto solo per la festa dedicata e durante alcuni eventi culturali patrocinati. Quest’anno, dopo tre edizioni della festa artusiana in cui si sono sperimentate aperture straordinarie con grande affluenza, sarà possibile replicare l’evento grazie alla confermata disponibilità di un gruppo di volontarie della Comunità Cristiana di Forlimpopoli.

Il calendario di visite va dal sabato 28 giugno alla domenica 6 luglio dalle 20:30 alle 22.

La novità di quest’anno consiste nell’allestimento di un angolo per la lettura del “Cantico delle creature” di San Francesco d’Assisi celebrando l’evento degli 800 anni dalla composizione di quello che si reputa il primo poema scritto in lingua italiana.

Ogni sera si avvicenderanno al microfono lettori improvvisati provenienti da gruppi e associazioni locali.

Per chiunque volesse approfondire, i testi a cui si fa riferimento saranno disponibili per i visitatori all’interno della Chiesa.