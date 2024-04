“Il cibo che avanza dal piatto della mensa lo porti a casa”: progetto anti-spreco per le scuole di Forlimpopoli

A Forlimpopoli la lotta contro gli sprechi alimentari parte dai banchi di scuola con il progetto “No spreco, sì mangio”. In questi giorni tutti i circa 600 bambini e ragazzi che frequentano la mensa scolastica comunale stanno ricevendo un kit antispreco, con un contenitore a misura di zaino dove potranno riporre il cibo che non hanno consumato a scuola, come pane o frutta (ma non le pietanze cotte), per portarlo a casa. Ad accompagnare il contenitore un segnalibro, che su una facciata riporta piccoli suggerimenti per non sprecare il cibo e, sull’altra, riporta consigli per utilizzare in cucina anche quelli che siamo abituati a considerare scarti, come ad esempio i gambi del broccolo e le bucce delle patate, per realizzare ricette gustose (del resto, siamo nella patria di Pellegrino Artusi). Nei giorni scorsi gli assessori Sara Pignatari e Gian Matteo Peperoni hanno consegnato personalmente i materiali agli alunni di due classi della scuola primaria.

Realizzato in collaborazione con la Comunità Laudato si’ e Slow Food e con il coinvolgimento dell’istituto comprensivo Rosetti, il progetto è finanziato dal bando della Regione Emilia – Romagna per la riduzione dei rifiuti.

L’obiettivo è di educare i più giovani a una maggiore attenzione nel consumo del cibo e, attraverso di loro, sensibilizzare anche le famiglie.

Anche perché evitare che gli alimenti finiscano nel bidone non solo fa bene al portafoglio, ma contribuisce alla tutela dell’ambiente: la frazione organica è quella con il peso maggiore fra i rifiuti riciclati (circa il 40% del totale) e ridurne la quantità significa anche ridurre l’impatto ambientale delle operazioni di raccolta e di trasporto.

La distribuzione dei kit anti-spreco rientra anche nella progettazione “Benessere4All” strutturata da Comune di Forlimpopoli ed Heart4Children APS. Per questo, i ragazzi che riceveranno i contenitori saranno invitati presso Mattoncinoteca4All per un laboratorio di architettura e design volto alla valorizzazione delle scatole salva-spreco.

Inoltre, a partire dal prossimo settembre, gli insegnanti potranno prenotare un incontro, sempre presso la Mattoncinoteca4All di Forlimpopoli, in cui opera una parte dei volontari di Heart4Children APS (che è Partner del Gruppo LEGO®), per un laboratorio in cui i ragazzi potranno realizzare la loro “care box” (custodia per la propria scatola salva-spreco) con i mattoncini da costruzione per aver “cura” (di qui il termine “care”) degli alimenti ivi contenuti.