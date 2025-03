Furti a raffica nelle aziende agricole di Forlì-Cesena: i Carabinieri scoprono i ladri, ecco come recuperare gli oggetti rubati

I Carabinieri della Stazione di Forlimpopoli, hanno individuato e denunciato un uomo e una donna, entrambi cittadini rumeni residenti in provincia di Ferrara, ritenuti presunti autori di una serie di furti aggravati avvenuti, nei mesi scorsi, in aziende agricole e pertinenze di abitazioni di Forlimpopoli. I Carabinieri di Forlimpopoli e del Nucleo Operativo di Meldola, hanno proceduto ad una perquisizione eseguita presso l’abitazione ed in altri luoghi nella disponibilità della coppia, scoprendo, oltre a gran parte delle attrezzature riconducibile ai furti perseguiti, anche un ingente quantitativo di arnesi da lavoro agricoli nonché un quad, ritenuti provento di ricettazione e connessi a furti nei mesi precedenti nella provincia di Forlì-Cesena ed in quelle limitrofe (anche extra regione).