Forlimpopoli, “Una piega per l’Hospice”: un successo da oltre 3mila euro alla Segavecchia

Domenica 15 marzo a Forlimpopoli, in occasione della giornata conclusiva della Segavecchia, all’interno della Torre dell’Orologio si è svolta l’ottava edizione della manifestazione solidale “Una Piega per l’Hospice”, promossa dall’Associazione Amici dell’Hospice, con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli e la collaborarazione dell’Ente Folckloristico e Culturale forlimpopolese e dell’associazione delle Mariette, oltre che di tanti parrucchieri, parrucchiere ed estetiste che hanno offerto gratuitamente una giornata di lavoro.

Si è registrata un’ottima risposta da parte delle signore del territorio: oltre 100 di loro hanno accettato di farsi fare una messa in piega o di usufruire del servizio di manicure. Unitamente alla Piega, i volontari dell’associazione hanno allestito un banco dove erano esposte uova di cioccolata e colombe artigianali, disponibili anche in uno stand realizzato in piazza.

“Complessivamente - afferma Alvaro Agasisti, presidente dell’associazione Amici dell’Hospice - sono stati raccolti oltre 3.000 euro fra Piega, servizio di manicure, uova di cioccolata e colombe artigianali: di questo ringrazio, a nome dell’associazione, il gruppo dei parrucchieri e delle parrucchiere per la loro generosità e tutti i volontari che si sono impegnati per la buona riuscita dell’evento”.

L’iniziativa è nata tanti anni fa per volontà di Giovanna Conficoni, parrucchiera forlimpopolese, che, per ricordare un’amica e collega scomparsa prematuramente proprio all’Hospice, ha promosso questa manifestazione, coinvolgendo altre professioniste del settore e mettendo a frutto la propria professionalità nel sostenere una struttura, quale l’Hospice, che dimostra una speciale attenzione al malato ed una vicinanza sincera ai famigliari.

“All’inizio – spiega Conficoni – eravamo 12 parrucchiere, oggi siamo circa 40, oltre a 2 estetiste, che con entusiasmo portiamo avanti questa iniziativa, mettendo a servizio le nostre capacità professionali per una buona causa, l’assistenza di malati con patologie inguaribili, ospiti degli Hospcie di Forlimpopoli e Dovadola e dei loro famigliari”.