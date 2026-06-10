Forlimpopoli, un’area della città intitolata a Tony Golfarelli

Forlimpopoli si prepara a rendere omaggio a Tony Golfarelli con una giornata speciale all’insegna della musica, dell’amicizia e della solidarietà. Sabato 13 giugno, a partire dalle ore 18 in Piazza Fratti, si svolgerà la seconda edizione del concerto dedicato alla sua memoria, organizzato dagli amici e dalla famiglia per ricordare una figura che ha lasciato un segno profondo nella comunità forlimpopolese.

L’iniziativa sarà preceduta, alle 11, dall’inaugurazione del totem commemorativo dedicato a Tony, che sarà collocato all’interno del giardino a lui intitolato, nell’area verde tra via Amendola e via Tullio Golfarelli. L’opera è stata progettata da Elisa Foschi, studentessa del Liceo Artistico e Musicale “A. Canova” di Forlì, con il coordinamento dei docenti Marco Casadei, Franco Zambonelli e Mario Di Cicco, ed è nata da un’idea di Ubaldo e Marta Golfarelli per rendere permanente il ricordo di una canzone scritta da Tony e musicata dall’amico storico Poldo Brunelli.

La cerimonia sarà presentata e moderata dal giornalista e scrittore Massimo Pandolfi. Sono previsti i saluti istituzionali della sindaca Milena Garavini e del vicesindaco e assessore alla Cultura Enrico Monti, l’intervento dell’autrice del progetto Elisa Foschi, della dirigente del Liceo Canova Raffaella Irene Contrafatto e la benedizione impartita da don Roberto Rossi e don Stefano Pascucci.

“Questa iniziativa rappresenta molto più di un semplice momento commemorativo – sottolinea la sindaca Milena Garavini - Tony Golfarelli continua a essere un esempio di impegno civile, attenzione verso gli altri e capacità di trasformare le difficoltà in una straordinaria testimonianza di vita. Attraverso questo totem e grazie all’affetto della sua famiglia e dei suoi amici, la sua memoria continuerà a parlare alle nuove generazioni”.

Il vicesindaco e assessore alla Cultura Enrico Monti evidenzia come “la collaborazione tra istituzioni, scuola, associazioni e cittadini abbia dato vita a un progetto che unisce arte, memoria e partecipazione. Il coinvolgimento degli studenti del Liceo Canova rende ancora più significativo questo percorso, che valorizza il ricordo di Tony attraverso un’opera destinata a diventare patrimonio della comunità”.