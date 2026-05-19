Forlimpopoli, tuffo nel Rinascimento

Forlimpopoli si prepara per balzare nel Rinascimento tra spettacoli, giochi e antichi sapori. Dal 22 al 24 maggio, infatti, si svolgerà la 47ª edizione della Festa Rinascimentale “Un giorno nella Rocca di Forlimpopoli”. La manifestazione, promossa dalla Pro loco con il patrocinio del Comune, animerà il centro storico e la Rocca Ordelaffa trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Mercati storici, accampamenti, giochi d’epoca, duelli, spettacoli itineranti, musica, falconeria e rievocazioni daranno vita a un’atmosfera suggestiva capace di coinvolgere residenti e visitatori.

Si comincia venerdì sera con l’inaugurazione della mostra “Rocche e Castelli dell’Emilia-Romagna”, accompagnata da una conferenza con degustazione dedicata alla storia del Rinascimento in Romagna. Il cuore della festa entrerà nel vivo sabato con l’apertura del mercato rinascimentale, il campo di tiro con l’arco per bambini, e i giochi del Palio culminando nella tradizionale Contesa delle Bandiere, gara tra le quattro contrade di Forlimpopoli e i fuochi d’artificio. Domenica si partirà dal mattino, alle 11.30, con la celebrazione della messa durante la quale ci sarà l’offerta del ceri e la benedizione dei vessilli. Nel pomeriggio, alle 17.30, un grande corteo storico ispirato al ritorno del conte Brunoro II Zampeschi dalle terre di Francia attraverserà il centro cittadino con figuranti, sbandieratori, tamburini, giullari e non mancherà uno spettacolo di falconeria. Nel pomeriggio, spazio anche ai laboratori creativi per bambini e famiglie. Gran finale nel fossato della Rocca con il torneo cavalleresco fantasy “Lotta per la Corona”.

«Essere arrivati alla quarantasettesima edizione è segno non solo di impegno e tenacia ma anche dimostrazione dell’importanza della manifestazione che è radicata nel tessuto di Forlimpopoli e del territorio – ha detto la sindaca, Milena Garavini –. Ringrazio la Pro loco, tra le associazioni più longeve, per portare avanti con impegno e passione la tradizione legata alla festa».

«Martedì (oggi per chi legge, ndr) e giovedì, dalle 17 alle 20, nella sede dell’associazione in piazza Fratti, 8, chiunque lo vorrà potrà prendere in prestito un abito in stile rinascimentale per vivere in prima persona l’anima della festa – afferma Jara Drei del consiglio direttivo della Pro loco di Forlimpopoli –. Durante l’edizione di quest’anno, sarà inoltre presentato il nuovo stendardo del Gruppo Storico Brunoro, realizzato da Franco Vignazia».