Forlimpopoli. Spray urticante nel vagone, treno bloccato in stazione

Momenti di tensione e paura lunedì sera nei pressi della stazione ferroviaria di Forlimpopoli. Una lite sul treno tra alcuni giovani e il successivo intervento del controllore, ha portato un ragazzo appena 18enne a spruzzare dello spray urticante all’interno del vagone, creando disagi e costringendo a bloccare il convoglio. L’esatta dinamica è al vaglio del carabinieri che hanno intercettato e identificato i tre ragazzi, tutti intorno ai 18 anni, protagonisti dell’episodio.

Il treno è quello che percorre la tratta Rimini-Bologna, l’orario dopo le 20.30. I tre giovani, secondo una prima ricostruzione, avrebbero avuto un alterco, che ha coinvolto altri passeggeri e che è degenerato quando è intervenuto anche il controllore. Pare che uno dei componenti del trio abbia spruzzato dello spray urticante, provocando irritazioni e fastidio tra i passeggeri. Qualcuno ha chiamato i carabinieri che hanno bloccato il convoglio per far identificare i tre. Intanto il treno è stato arieggiato e ha potuto riprendere il viaggio in sicurezza.