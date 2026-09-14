Forlimpopoli, spazi insufficienti per la scuola: tre sezioni del “Pellegrino Artusi” all’ex asilo “Rosetti”

Le porte dell’ex asilo ‘Rosetti’ (in via Giuseppe Mazzini) si riaprono per accogliere la scuola, anche se di un grado diverso. A partire da domani, martedì 15 settembre, giorno in cui parte ufficialmente il nuovo anno scolastico, tre sezioni dell’Istituto superiore ‘Pellegrino Artusi’ di Forlimpopoli troveranno posto negli spazi della storica struttura, individuata nei mesi scorsi per rispondere alla crescente necessità di aule dell’istituto.

L’operazione, frutto della sinergia venutasi a creare tra la Provincia di Forlì-Cesena e il Comune di Forlimpopoli, nasce dall’importante incremento delle iscrizioni registrato dall’‘Artusi’, sia per l’indirizzo Alberghiero sia per quello delle Scienze Umane,che ha reso insufficienti gli spazi disponibili nei due plessi scolastici già presenti sul territorio e che ha richiesto una soluzione concreta.

Dopo i sopralluoghi e le verifiche tecniche effettuate nei mesi scorsi, i locali dell’ex Rosetti sono stati ritenuti idonei a ospitare studenti, docenti e personale scolastico. Gli interventi di adeguamento necessari sono stati realizzati in vista dell’avvio delle lezioni, consentendo così alla struttura di essere operativa con l’inizio del nuovo anno scolastico.

“Insieme alla Provincia e ai tecnici comunali – sottolinea la sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini – abbiamo lavorato per individuare una soluzione che consentisse all’Istituto Artusi di affrontare il nuovo anno scolastico con spazi adeguati. L’ex Rosetti è una struttura centrale, facilmente raggiungibile e con caratteristiche che la rendono particolarmente adatta a questa funzione. In questo modo continuerà ad essere un luogo a servizio della comunità, accogliendo da domani gli alunni e garantendo spazi adeguati per le loro esigenze, degli insegnanti e del personale scolastico”.

“Garantire alle nostre scuole – commenta il Presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca – spazi adeguati significa investire nella qualità della didattica e nel benessere di studenti, docenti e personale scolastico. L’incremento delle iscrizioni all’Istituto ‘Pellegrino Artusi’ è un segnale positivo, che conferma la qualità dell’offerta formativa, ma richiede anche risposte concrete sul piano dell’edilizia scolastica. A Forlimpopoli abbiamo lavorato insieme al Comune e alla dirigenza scolastica per individuare una soluzione ponte efficace e, per caratteristiche e posizione, l’ex asilo Rosetti ha rappresentato un’opportunità che abbiamo valutato con attenzione”.