Forlimpopoli, spaccio e resistenza ai Carabinieri: arresto e denuncia per due ventenni

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola hanno arrestato un 20enne, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.”, denunciando anche un coetaneo, presunto responsabile, di concorso nello stesso reato e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso di un controllo a Forlimpopoli, una pattuglia dei carabinieri del radiomobile di Meldola notava un’autovettura sospetta. Durante il controllo i militari avvertivano, dall’interno dell’abitacolo, un odore inequivocabilmente riconducibile a quello emanato da sostanze del tipo “hashish”. I successivi accertamenti, svolti sulla persona ed il veicolo, hanno permesso di rinvenire oltre 100 grammi di hashish e 250 euro circa in contanti. L’attività è stata anche estesa presso l’abitazione del giovane, dove sono stati rinvenuti ulteriori 90 grammi della medesima sostanza stupefacente e un bilancino di precisione.

Nelle fasi iniziali del controllo, il passeggero, coetaneo del conducente, cercava di disfarsi di un involucro contenente circa 4 grammi di hashish, prontamente recuperata dai militari. Il giovane, opponendo resistenza agli operanti, dopo averne spintonato uno, cercava di darsi alla fuga cercando di raggiungere la sua non lontana abitazione, dove veniva rintracciato e bloccato dai carabinieri che lo hanno trovato in possesso di oltre 600 euro in banconote di vario taglio. Lo stupefacente, il materiale ed il denaro rinvenuti, oltre ai rispettivi cellulari, sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Al termine delle formalità di rito il conducente della vettura è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida mentre il passeggero veniva denunciato, alla locale Autorità Giudiziaria, per il presunto concorso nello stesso reato di spaccio e anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Nella giornata odierna, il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto del 20enne e disposto, nei suoi confronti, la misura cautelare dell’obbligo di dimora con permanenza presso la propria abitazione dalle 20 alle 7 del mattino.