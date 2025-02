Forlimpopoli, sorpreso a rubare vestiti al centro commerciale, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Meldola hanno arrestato un uomo per “furto aggravato”, poiché sorpreso a rubare all’interno di un centro commerciale di Forlimpopoli dopo aver prodotti confezionati e capi di abbigliamento, privati del dispositivo antitaccheggio. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita ai legittimi proprietari mentre l’uomo, nella mattinata successiva, è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Forlì che ha convalidato l’arresto.

Denunciate altre due persone, un cittadino straniero per “ingresso e trattenimento illegale nel territorio dello Stato” e un automobilista per “guida in stato di ebrezza alcolica”, poiché controllato alla guida di un veicolo, è risultato positivo alle prove etilometriche con un tasso alcolemico superiore a 1,5. La patente è stata immediatamente ritirata e il veicolo è stato affidato a persona idonea alla guida.