Forlimpopoli, sicurezza a portata di smartphone: si accende la chat del Controllo di Vicinato

Il Controllo di Vicinato a Forlimpopoli compie l’ultimo e decisivo passo per la sua piena operatività. È stata infatti attivata ufficialmente la chat di coordinamento, lo strumento digitale che permette ai referenti dei gruppi di cittadini di dialogare in tempo reale e scambiare segnalazioni con la Polizia Locale e i Carabinieri, in linea con il protocollo d’intesa siglato tra Prefettura e Comune. L’avvio della chat chiude un percorso di incontri pubblici che negli scorsi mesi ha toccato il capoluogo e le frazioni di Selbagnone, San Pietro ai Prati, Sant’Andrea e San Leonardo.

Al momento il progetto può contare su una rete capillare di 13 referenti distribuiti in varie zone del territorio, dal centro alle aree periferiche, inclusi i quartieri della stazione, dell’ospedale e del parco urbano. Per segnalare visivamente la presenza attiva dei gruppi, il Comune installerà a breve una cartellonistica stradale dedicata nelle aree interessate. Alla riunione operativa che ha sancito la nascita della chat erano presenti la comandante della Polizia Locale Stefania Lanzoni, il vicesindaco Enrico Monti e il luogotenente dei Carabinieri Matteo Renzi, che hanno illustrato ai cittadini le linee guida per una collaborazione sicura ed efficace.

La sindaca Milena Garavini ha espresso grande soddisfazione per la risposta della comunità, definendo il progetto un modo per rafforzare la fiducia reciproca e tutelare insieme il territorio. Sulla stessa linea il vicesindaco Monti, che ha evidenziato come la chat renda immediato e organizzato il contatto con le forze dell’ordine. Per chi volesse unirsi ai gruppi già esistenti o candidarsi come referente per le zone non ancora coperte, è possibile contattare direttamente la Polizia Locale Associata via telefono o tramite email.