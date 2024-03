Forlimpopoli, Segavecchia: le attrazioni fino a domenica 17 marzo

Con il rinvio a domenica 17 marzo del gran finale della Segavecchia, con la sfilata dei carri allegorici, l’estrazione della tombola dell’Avis, il taglio della Vecchia e lo spettacolo pirotecnico serale, si prolungano per tutta la settimana anche le tradizionali attrazioni. Nel dettaglio, rimangono attivi sia il Luna Park che l’area degli ambulanti con le proposte gastronomiche, rinnovando anche, per le giornate di mercoledì 13 e giovedì 14 marzo, le agevolazioni previste per i ragazzi delle scuole locali secondo la formula tradizionale delle “giornate dei ragazzi”, che mettono a disposizione biglietti gratuiti.