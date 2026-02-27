Forlimpopoli, Segavecchia 2026: ecco il programma dal 7 al 15 marzo

Forlimpopoli si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e identitari della propria tradizione: la Segavecchia 2026, in programma nel cuore della città dal 7 al 15 marzo. L’edizione di quest’anno arriva a pochi mesi dall’avvicendamento all’interno del direttivo dell’Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese A.P.S., soggetto che, con il coordinamento e in convenzione con l’Amministrazione comunale, organizza la manifestazione.
La macchina organizzativa ha portato avanti un lavoro intenso che ha consentito di garantire continuità alla festa che vedrà, anche quest’anno, la presenza di circa dieci carri allegorici, cuore pulsante della sfilata.
“La Segavecchia è parte della nostra identità più profonda – ha dichiarato la sindaca Milena Garavini –. Anche quest’anno la città si è unita per portare avanti la manifestazione, mostrando compattezza, responsabilità e spirito di collaborazione. Ringraziamo l’Ente Folkloristico, i titolari delle attrazioni di spettacolo viaggiante e tutte le realtà associative che contribuiscono alla riuscita dell’evento per l’impegno che ogni volta mettono nel garantire continuità a una manifestazione che rappresenta Forlimpopoli in tutta la Romagna e non solo”.