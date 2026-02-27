Forlimpopoli, Segavecchia 2026: ecco il programma dal 7 al 15 marzo

“La Segavecchia è parte della nostra identità più profonda – ha dichiarato la sindaca Milena Garavini –. Anche quest’anno la città si è unita per portare avanti la manifestazione, mostrando compattezza, responsabilità e spirito di collaborazione. Ringraziamo l’Ente Folkloristico, i titolari delle attrazioni di spettacolo viaggiante e tutte le realtà associative che contribuiscono alla riuscita dell’evento per l’impegno che ogni volta mettono nel garantire continuità a una manifestazione che rappresenta Forlimpopoli in tutta la Romagna e non solo”.

La macchina organizzativa ha portato avanti un lavoro intenso che ha consentito di garantire continuità alla festa che vedrà, anche quest’anno, la presenza di circa dieci carri allegorici, cuore pulsante della sfilata.

Forlimpopoli si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e identitari della propria tradizione: la Segavecchia 2026, in programma nel cuore della città dal 7 al 15 marzo. L’edizione di quest’anno arriva a pochi mesi dall’avvicendamento all’interno del direttivo dell’Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese A.P.S., soggetto che, con il coordinamento e in convenzione con l’Amministrazione comunale, organizza la manifestazione.

La manifestazione si aprirà sabato 7 marzo con l’avvio della fiera nelle principali piazze del centro storico – Garibaldi, Paulucci, Fratti, Trieste e Pompilio – e l’inaugurazione del Luna Park, degli stand espositivi e dei punti ristoro. Undici i carri protagonisti in sfilata, di cui sei provenienti da fuori città e cinque forlimpopolesi. Un corteo che sarà accompagnato dalla Banda, in entrambe le domeniche di sfilata. Sono stati inoltre già confermati, al momento, quattro gruppi a piedi in sfilata.

Nel primo fine settimana sono previste mostre tematiche, esposizioni, animazioni e i tradizionali corsi mascherati con la sfilata dei carri allegorici (circa dieci i carri previsti per l’edizione 2026).

Domenica 8 marzo spazio al mercato tradizionale in via Veneto, alle esposizioni del Ferrari Club e alla mostra dei carri in via Circonvallazione, oltre alla sfilata pomeridiana dei gruppi mascherati.

Nei giorni centrali della settimana, dal 9 all’11 marzo, il Luna Park proporrà le giornate dedicate ai ragazzi.

Il secondo fine settimana, sabato 13 e domenica 14 marzo, vedrà nuovamente protagonista la fiera, con le sfilate pomeridiane e, nella serata conclusiva di domenica, il corso mascherato notturno, l’estrazione della tombola organizzata da AVIS Comunale di Forlimpopoli e lo spettacolo pirotecnico finale.

Una delle principali novità, quest’anno, è la possibilità di votare direttamente il proprio carro preferito online, collegandosi al sito Segavecchia.it.

Accanto al programma principale, numerose iniziative collaterali animeranno il centro cittadino, tra mostre, esibizioni musicali, attività solidali e momenti di intrattenimento.