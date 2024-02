Forlimpopoli, Segavecchia 2024: il programma parte il 2 marzo

Torna la Segavecchia a Forlimpopoli. Con il periodo di metà Quaresima come cornice, la Segavecchia 2024 si distinguerà per il suo stile senza tempo, accogliendo residenti e visitatori in un viaggio attraverso la ricca storia e la cultura della città. La manifestazione prevede la suggestiva sfilata, arricchita dalla partecipazione di carri provenienti da diverse località e gruppi mascherati a piedi, rendendo l’atmosfera ancora più coinvolgente.

Mirko Campri, presidente dell’Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese, dichiara con una punta d’orgoglio: “La Segavecchia non è semplicemente un evento nel calendario di Forlimpopoli, ma è il cuore pulsante della nostra comunità, un momento in cui celebrare chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare. Attraverso questa festa, riaffermiamo i nostri valori, rinnoviamo i nostri legami, ricarichiamo le nostre energie per affrontare insieme le sfide del futuro. Invito quindi ciascuno di voi, miei cari concittadini, a immergersi con tutto il cuore in questa festa, a lasciarsi coinvolgere dalla sua magia, a contribuire con la propria presenza, con il proprio entusiasmo, con la propria creatività, affinché la Segavecchia continui a essere un faro di gioia, di unità, di speranza per Forlimpopoli e per tutte le generazioni future”.

Dal 2 al 10 marzo, Forlimpopoli diverrà un crocevia di eventi per otto giorni consecutivi, abbracciando un programma ricco e variegato progettato per soddisfare ogni età e interesse. Gli spettacoli culturali e sportivi, il Luna Park, le mostre, la musica che risuonerà per le strade, le sfilate, i giochi coinvolgenti e le prelibatezze culinarie delizieranno i sensi di adulti, ragazzi e bambini, creando un’atmosfera di festa che avvolgerà le vie e le accoglienti piazze di Forlimpopoli. L’evento si concluderà con il taglio della Vecchia e lo spettacolare e classico incendio della rocca, accompagnato da coreografie pirotecniche musicali. Il programma completo degli eventi 2024 è consultabile sul sito: www.segavecchia.it