Forlimpopoli, sciopero alla Bakery: “Il contratto di lavoro non viene applicato, domina una inaccettabile precarietà”

Sciopero e presidio oggi, alla Bakery di Forlimpopoli, e domani si replica. I lavoratori e le lavoratrici insieme alle sigle sindacali Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil, Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uil Temp chiedono “l’applicazione del giusto contratto con un salario dignitoso e un percorso condiviso di stabilizzazioni a fronte della inaccettabile precarietà presente nello stabilimento, in questi mesi a causa della mancata applicazione del contratto i lavoratori hanno già perso 1.500 euro”.

“Non possiamo più accettare - continua la nota dei sindacati - il lavoro sottopagato, vogliamo il giusto salario! Sta partendo anche la segnalazione unitaria all’Ispettorato del Lavoro per la mancata applicazione del contratto corretto; le scriventi sigle sindacali inoltre si sono rese disponibili per accompagnare all’ITL i lavoratori e le lavoratrici che hanno espresso la volontà di presentare denunce individuali. L’Assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici ha votato all’unanimità per la continuazione dello sciopero. Nessun passo indietro dal presidio alla Bakery di Forlimpopoli, i lavoratori e lavoratrici uniti contro lo sfruttamento economico, per chiedere la giusta retribuzione e stabilizzazioni. La ricattabilitá porta anche problemi di sicurezza nei luoghi di lavoro, è ora di un cambio di passo concreto da parte dell’azienda che riconosca finalmente i diritti e la dignità di chi lavora”-