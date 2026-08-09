Forlimpopoli, sbanda e si ribalta nel fosso sulla via Emilia: un ferito all’alba

Paura all’alba lungo la via Emilia per Cesena, nel territorio comunale di Forlimpopoli. Erano circa le 6:50 di questa mattina, domenica 9 agosto, quando un’automobile è uscita improvvisamente di strada, finendo per ribaltarsi nel fosso a margine della carreggiata.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuta a stretto giro una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena. I pompieri hanno subito ispezionato l’abitacolo per accertarsi che non vi fossero altri passeggeri incastrati, per poi procedere con la messa in sicurezza dell’autovettura e dell’intera area interessata.

Ad avere la peggio è stato l’unico occupante del mezzo, rimasto ferito nell’impatto. Il conducente è stato affidato ai sanitari del 118, giunti sul luogo dell’incidente per prestare le prime cure sul posto e provvedere al successivo trasporto in ospedale. Per effettuare i rilievi di legge e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono intervenuti i Carabinieri.