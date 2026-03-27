Forlimpopoli, rotonda sulla tangenziale: completati i lavori di illuminazione

Sono stati completati oggi, venerdì 27 marzo i lavori per l’installazione dell’illuminazione pubblica sulla rotatoria della tangenziale di Forlimpopoli. Si tratta di un’opera importante che rientra nell’ambito del cantiere per la realizzazione del Lotto 1 della nuova strada di collegamento Forlì–Cesena, infrastruttura strategica per migliorare e rendere più sicura la viabilità del territorio. La nuova illuminazione è stata realizzata in corrispondenza dell’immissione della nuova arteria stradale.

L’intervento ha previsto la rimozione della precedente torre faro e l’installazione di nuovi pali illuminanti dotati di tecnologia led di ultima generazione, caratterizzati da elevata efficienza luminosa e ridotti consumi energetici. Questo consentirà non solo un miglioramento sensibile della sicurezza stradale, ma anche un importante risparmio nei costi di gestione energetica.