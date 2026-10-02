Forlimpopoli, riqualificazione di via Saffi: l’investimento sale a 527mila euro

Durante la seduta dell’ultimo Consiglio comunale di Forlimpopoli, martedì 29 settembre, è arrivato il via libera alla variazione al Documento unico di programmazione 2026-2028, per aggiornare il programma dei lavori pubblici, in particolare riguardo la riqualificazione di Via Saffi. L’investimento passa da 450 mila a 527 mila euro, come prevede il quadro economico del progetto definitivo. Gli uffici possono ora procedere alla predisposizione della gara per l’assegnazione dei lavori. “Con questa approvazione - ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Moretti - si dà ulteriore concretezza al progetto di via Saffi e si parte con la riqualificazione della strada, che, insieme ai progetti di Piazza Trieste e l’Hub urbano, daranno una nuova veste al nostro centro storico”.

Il Consiglio Comunale ha successivamente approvato il budget di gruppo della holding Livia Tellus e, subito dopo, ha preso atto dell’uscita del consigliere comunale Gian Luca Zanoni dal gruppo di minoranza “La Nostra Città”, provvedendo alla sua sostituzione nelle commissioni consiliari I “Bilancio e Affari Istituzionali” e II “Territorio ed Ecologia”, a seguito di richiesta di sostituzione. Per il gruppo “La Nostra Città” entrano quindi Mirna Tampieri nella I Commissione ed Enrico Zambianchi nella II Commissione, mentre resta invariata la composizione della III Commissione “Problemi Sociali, Assistenza Sanitaria, Cultura”.

Si è poi passato alla discussione dell’interpellanza, presentata dal gruppo di minoranza “La Nostra Città”, dal titolo “Programmazione degli spazi pubblici destinati alle associazioni, ai giovani e alla partecipazione civica – revisione del progetto dell’ex Asilo Rosetti e prospettive future”. Al documento ha dato risposta l’assessora alle Politiche educative Carlotta Artusi, che ha ricordato che gli spazi dell’ex Rosetti sono stati messi a disposizione dal Comune in collaborazione con la Provincia, per venire incontro alle necessità dell’istituto superiore “Pellegrino Artusi”, causa il notevole aumento di iscrizioni, per l’anno scolastico in corso. “Abbiamo valutato diverse soluzioni, tra cui l’ex De Amicis, risultata non idonea per le attività della scuola - ha spiegato Artusi –. E per questo abbiamo destinato le classi negli spazi dell’ex Rosetti”.