Forlimpopoli, quattro auto a fuoco nella notte, indagini in corso VIDEO

Alle 2 di questa notte, due squadre della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenute in Via Montanara Vicinale, nel comune di Forlimpopoli, per l’incendio di un’autovettura. All’arrivo sul posto, le fiamme si erano già estese, finendo per coinvolgere altre tre vetture parcheggiate nelle vicinanze. Le squadre hanno operato per estinguere il rogo e di evitare ulteriori danni alle strutture circostanti. Non si segnalano persone ferite o coinvolte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. L’incendio dovrebbe essere divampato per cause accidentali ma sono in corso ulteriori accertamenti.