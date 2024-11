Forlimpopoli, prima gli chiede un passaggio, poi lo aggredisce e lo deruba: 35enne arrestato

Nella mattinata di giovedì 7 novembre, i Carabinieri di Forlimpopoli hanno arrestato un pregiudicato straniero di 35 anni su richiesta della Procura della Repubblica di Forlì, per i reati di “rapina” e “lesioni personali”.

I fatti risalgono alla fine del mese di settembre quando l’uomo, in serata, presso un distributore di Forlimpopoli, aveva avvicinato un automobilista intento ad effettuare rifornimento alla sua autovettura, nella circostanza, con insistenza aveva ottenuto un passaggio per raggiungere una località vicina ma durante il percorso aveva indotto l’automobilista a fermarsi. Subito dopo lo aveva aggredito fisicamente per impossessarsi del suo telefono cellulare, anche per impedirgli di chiedere soccorso, nonché del marsupio contenente il portafoglio.

Per fortuna la vittima riusciva a svincolarsi dalla presa dell’autore, che fuggiva, ed a chiedere soccorso ad un’autovettura che stava sopraggiungendo, da qui scattava l’allarme con chiamata i carabinieri sull’utenza NUE 112, che giungevano subito.

Mentre la vittima veniva soccorsa dal personale medico del 118, che lo trasportava in ospedale da cui successivamente dimesso con alcuni giorni di prognosi, l’aggressore veniva poi individuato, identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì, che richiedeva ed otteneva l’applicazione della misura cautelare in carcere, eseguita dai carabinieri di Forlimpopoli, che hanno proceduto al suo trasferimento in carcere.